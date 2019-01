Liviu Pleșoianu: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an

Liviu Pleşoianu a anunţat, joi, într-un live pe contul său de Facebook, că va candida la alegerile prezidenţiale.

„Merg până la capăt. Mulți îmi transmit, de mai bine de un an, mesaje în care mă încurajează să candidez la alegerile prezidențiale din acest an. Ca să fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Vreau foarte mult să ofer o alternativă sănătoasă, un exemplu", a spus Liviu Pleșoianu, joi, 24 ianuarie, într-un live pe contul său oficial de Facebook.

„Apropo de candidatura mea, PSD va decide așa cum va crede de cuviință. La momentul la care această decizie va fi luată, va fi făcută publică. Eu îmi doresc – și o spun public – să candidez din partea Partidului Social Democrat, dar dacă nu se va întâmpla asta, voi candida oricum. Și voi face asta ca un exercițiu", a mai spus Liviu Pleșoianu.

„Sunt un om liber și vreau să fac acest exercițiu pentru ceilalți oameni liberi din această țară", a adăugat el.