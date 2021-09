Lucian Bode, despre congresul PNL: "Organizatorii s-au asigurat că vor fi respectate prevederile legale"

"Organizatorii s-au asigurat încă de la începutul lunii septembrie, că vor organiza congresul din 25-26 septembrie, respectând toate prevederile legale. Aşadar, pe 13 septembrie, comisia de organizare a solicitat instituţiilor statului un punct de vedere. Atunci, pe 13 septembrie, Bucureştiul era în scenariul verde. Au primit un răspuns prin care li s-a spus foarte clar, că se poate organiza în spaţiul de la Romexpo, 15.247 de metri pătraţi, un eveniment cu 5.000 de participanţi. Pe 20 septembrie, organizatorii au revenit cu o solicitare pentru a clarifica aspectele legate de certificatul verde, iar instituţiile statului au răspuns, că obligatoriu toţi participanţii la acest congres trebuie să deţină certificat verde, lucru care s-a întâmplat.

Pentru faptul că nu s-au respectat distanţarea, în momentul în care a început procesul de vot, pentru faptul că o parte din participanţi nu purtau corespunzător masca de protecţie.

Lucian Bode: "Poliţia Capitalei a sancţionat organizatorii cu amenda maximă: 10.000 de lei"

Totodată, astăzi, Poliţia Capitalei a sancţionat firma de pază cu o amendă de 5.000 de lei, pentru că aveau obligaţia, conform contractului încheiat cu organizatorii, să înştiinţeze de urgenţă organizatorii cu privire la aceste nereguli. Nu au făcut-o, au fost sancţionaţi şi ei.

Aşa, cum a spus domnul Berechet, şeful Poliţiei Capitalei, se continută cerecetările. Au fost ridicate înscrisuri şi probe video, înregistrări, pentru a lămuri sesizările la 112, care spuneau că acolo s-a intrat fără certificat verde, sau cu certificate verzi false, respectiv cu nepurtarea măştii.

(...) Organizatorii au dispus scaunele, în aşa fel încât să fie menţinută distanţa. Practic, vorbim de trei metri pătraţi pentru un participant. Poliţia a sancţionat organizatorii pentru faptul că nu s-a păstrat distanţa în momentul în care a început procesul de votare.

Eu nu am fost nici organizator, nici ministru de Interne acolo. Am fost participant, am fost în calitate de delegat şi responsabilitatea revine organizatorilor. Ce ar fi trebuit să fac? ", a spus Lucian Bode.

PNL a fost amendat după congresul organizat la Romexpo

Peste 5.000 de persoane au participa la Congresul PNL, în decurs de două zile.

Partidul Național Liberal a primit o amendă de 10.000 de lei pentru organizarea congresului PNL de weekend-ul trecut, a anunțat șeful Poliției Capitalei. Partidul condus de Florin Cîțu a fost sancționat pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID.

Organizatorii congresului PNL au fost sancționat, astfel, pentru nerespectarea măsurilor sanitare. Suma de 10.000 de lei în acest caz este valoarea maximă în cazul în care nu sunt respectate măsurile sanitare împotriva COVID-10.

Poliția Capitalei a transmis că nu au fost respectate măsuri esențiale pentru prevenirea infectării cu coronavirus, dar și că în momentul votului a fost o aglomerație foarte mare și nu s-a respectat distanțarea. Oamenii legii vor viziona imaginile pentru a-i identifica pe cei care nu au purtat mască în interior și vor trimite eventualele amenzi la domicilii.

PSD a sesizat Poliţia, Jandarmeria şi IGSU cu privire la organizarea congresului PNL: „Nu respectă rigorile legale în vigoare şi, ca atare, capătă aspectul infracţiunii sancţionate de art. 352 din Codul Penal, privind zădărnicirea combaterii bolilor”.

Ştire în curs de actualizare...

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal