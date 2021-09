Lucian Bode, viitorul premier al coaliției. Dan Barna infirmă acest scenariu

„Nu, am vazut diverse scenarii cu nume, etichete si functii, nu a existat si nu va fi niciun fel de negociere pana nu avem o propunere de alt premier in afara de Citu. Daca colegii PNL propun alt premier, nu s-a intamplat pana acum lucrul acesta, deci infirm categoric, este o stire falsa, daca inteleg ca nu pot tine o intreaga tara captica din pricina unui om si vin cu alt premier, suntem gata sa ne asezam la dialog fara niciun de problema. pana in prezent nu a existat niciun fel de discutie in acest sens”, a raspuns Dan Barna.

Copreședintele USR PLUS a avut, vineri dimineață, la Cluj-Napoca, o întâlnire cu primarul municipiului, Emil Boc. Potrivit acestuia, Emil Boc a transmis aceeași poziție a PNL privind ieșirea din criza politică.

„In aceasta dimineata m-am intalnit cu dl Boc, am analizat exact contextul politic actual si criza in care ne aflam, i-am transis pozitia USR PLUS explicita, cu o noua nominalizare de premier am putea iesi rapid din aceasta criza. Domnia sa mi-a transmis pozitia PNL pe care o stim, ca orice discutie din punctul lor de vedere poate fi deschisa dupa Congres si cam aici a fost cadrul discutiilor”, a mai spus Dan Barna.

