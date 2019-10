Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre viitorul guvern

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, după discuţiile avute cu delegaţia ALDE, că în principiu nu există niciun fel de punct de vedere exprimat de formaţiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu care să reclame vreo problemă, subliniind că un guvern monocolor PNL este şi opţiunea liberalilor.



"În urma discuţiei cu delegaţia care a reprezentat ALDE, am luat act de punctele de vedere şi de solicitările exprimate şi pot să vă spun că cea mai mare parte a punctelor care au fost puse în discuţie, din punctul meu de vedere, sunt rezolvate. Cota unică de impozitare - se ştie foarte clar că Partidul Naţional Liberal este cel care a introdus această reformă fiscală privind cota unică de impozitare şi este un apărător hotărât al cotei unice de impozitare. În ceea ce priveşte accentul pe investiţii în proiectul bugetului pe 2020, este clar că acesta este şi obiectivul nostru de a creşte alocările bugetare pentru investiţii. În ceea ce priveşte deblocarea şi chiar un sistem de monitorizare a evoluţiei marilor proiecte de infrastructură, de asemenea este, din punctul nostru de vedere, o solicitare pertinentă pe care noi o vom pune în practică. În privinţa listării la bursă a Hidroelectrica, normal că am spus 'da'. Noi susţinem acest lucru de foarte mult timp şi probabil, dacă am fi fost la guvernare, deja de mult Hidroelectrica ar fi fost listată pe bursă. Mai mult decât atât, noi vrem să listăm şi alte companii ale statului, cum sunt aeroportul, CEC Bank, care poate fi capitalizat printr-o listare la bursă, chiar o emisie de acţiuni la bursă", a precizat Ludovic Orban.



El a adăugat că, în privinţa condiţiilor legate de Justiţie, PNL respectă voinţa cetăţenilor exprimată la referendum prin care guvernul nu are dreptul să emită ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei.



"Sigur, asta nu înseamnă că nu ne menţinem punctul nostru de vedere care deja este exprimat prin proiecte de lege care sunt depuse la Parlament - de la proiectul de lege referitor la abrogarea recursului compensatoriu sau măcar abrogarea recursului compensatoriu pentru faptele grave comise cu violenţă, omoruri, violuri şi alte fapte grave. De asemenea, în ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei Speciale, Partidul Naţional Liberal a înaintat un proiect de lege în sensul acesta. În ceea ce priveşte alte chestiuni legate de alegerile în două tururi, normal, Partidul Naţional Liberal a înaintat un proiect de lege care se află în dezbaterea Camerei Deputaţilor şi pe care îl susţinem. Ca atare, nu avem niciun fel de problemă şi cu această solicitare. În principiu nu există niciun fel de punct de vedere exprimat de partenerii noştri la negociere care să reclame vreo problemă din partea noastră", a spus premierul desemnat.



Ludovic Orban a subliniat că un guvern monocolor este şi opţiunea PNL.



"Opţiunea exprimată de ALDE este pentru un guvern monocolor PNL. Aceasta este şi opţiunea noastră. Deocamdată nu au existat în discuţiile de până acum cereri exprese de participare la guvernare cu miniştri. Sigur că la alte nivele suntem deschişi unor experţi, unor oameni competenţi sau unor soluţii care pot fi propuse de partenerii noştri. Asta am spus şi în discuţiile anterioare cu toţi partenerii noştri", a arătat Orban.



Prim-ministrul desemnat a declarat, în context, că, la finalul negocierilor de joi cu Pro România, UDMR şi ALDE, are încredere că împreună cu formaţiunile cu care a fost adoptată moţiunea de cenzură va reuşi şi învestirea guvernului.



"Sigur că deciziile formaţiunilor politice alături de care am reuşit atingerea acestui obiectiv fundamental pentru România şi anume căderea Guvernului PSD, condus de Viorica Dăncilă, am încredere că, împreună cu aceste formaţiuni, vom reuşi şi învestirea guvernului. Din discuţiile purtate până în momentul de faţă nu văd elemente de divergenţă majoră care să determine o formaţiune sau alta să nu voteze învestirea guvernului. De altfel, am pornit la un drum împreună şi nu văd de ce ne-am opri la jumătatea drumului pentru că Guvernul Dăncilă, rămăşiţele Guvernului Dăncilă, chiar dacă guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură, continuă să exercite puterea, e adevărat limitată, în urma moţiunii de cenzură. La Palatul Victoria în fiecare zi comit noi şi noi ilegalităţi, urmăresc într-un mod total nelegitim să îşi fixeze pe posturi toţi cei din clientela politică pe care i-au promovat pe uşa din dos, generează cheltuieli publice pentru care nu există acoperire financiară. De asemenea, semnează contracte sau încearcă să forţeze semnarea unor contracte în condiţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a genera obligaţii pentru viitorul guvern. Orice zi în care Guvernul Dăncilă rămâne la butoane prezintă un risc major pentru România şi provoacă consecinţe pe termen mediu şi lung negative pentru toţi", a mai spus Ludovic Orban.