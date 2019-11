Ludovic Orban anunţă schimbări majore la nivelul instituţiilor publice

sursă foto: gov.ro

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Braşov, că în perioada următoare se vor face schimbări la nivelul conducerilor companiilor de stat şi instituţiilor publice, urmând ca persoanele incompetente, numite politic, să fie înlocuite, prin concursuri transparente, cu profesionişti.



"Evident, există la nivelul Guvernului, al administraţiei centrale, palierul funcţiilor de demnitate publică, adică funcţiile de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat, preşedinte, vicepreşedinte de agenţie. Obiectivul meu a fost de a decide până la sfârşitul săptămânii viitoare schimbarea tuturor acestor pesedişti care deţineau la momentul instalării Guvernului funcţiile de demnitate publică. În mare parte e realizat acest obiectiv. În ceea ce priveşte aparatul funcţionarilor publici, am reuşit să oprim în aproape toate instituţiile, cred că una sau două au scăpat, concursurile trucate pe care le-au declanşat miniştrii, preşedinţii de agenţii şi ceilalţi conducători de instituţii publice în momentul în care am anunţat depunerea moţiunii de cenzură", a declarat Ludovic Orban.



Acesta a menţionat că a solicitat miniştrilor din actualul Cabinet să prezinte noi organigrame, menţionând că schimbările se vor face, în mod transparent, prin concurs.



"Fiecare ministru are obligaţia de a veni cu proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea ministerului şi cu organigrama aferentă şi vom folosi acest instrument pentru a da posibilitatea ca cei care nu au ce căuta în aceste ministere să nu îşi mai găsească locul în aceste ministere. Restructurarea e cea mai simplă formă de a scăpa de aceia care nu au ce căuta într-o instituţie publică. În toate poziţiile vacante, fie de execuţie, fie de conducere, se vor organiza concursuri, cu o procedură de concurs care va fi modificată astfel încât să permită o publicitate largă a concursului, să se permită oricărui cetăţean care vrea să candideze pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere sau de execuţie să participe la concurs, să îşi poată depune dosarul. De asemenea, concursurile vor fi organizate în mod transparent, pe baza unor criterii care vor fi cunoscute de toţi candidaţii, iar în comisiile de evaluare nu vom lăsa numai reprezentanţii palierului politic, ci vom încerca să aducem specialişti în resurse umane şi reprezentanţi ai mediului academic. De asemenea, toate interviurile din cadrul probei orale (...) vor fi filmate şi vor fi postate pe site, astfel încât să rămână o probă, dacă cineva se consideră nedreptăţit în evaluare pe baza filmării respective să poată să arate că el, de fapt, a răspuns la întrebări", a precizat prim-ministrul Ludovic Orban.



Cât priveşte companiile de stat, premierul a menţionat că în foarte scurt timp urmează schimbări la nivelul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar apoi şi la şefia Transelectrica şi Transgaz.

"Încep prin a vă spune că am oprit toate procedurile viciate, derulate pe repede înainte, pe care le-au declanşat foştii miniştri în diferite companii. Una dintre companii este chiar Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unde domnul ministru Cuc demarase, în procedură de urgenţă, procesul de selecţie a administratorilor şi managerului. Deci, am oprit acest concurs. În cursul săptămânii viitoare vom schimba Consiliul de Administraţie, ulterior vom schimba managementul companiei, iar după schimbarea managementului companiei, după estimarea mea în maximum două săptămâni, vom schimba toţi directorii de regionale. (...) Vă spun că şi aici şi oriunde vom simţi incompetenţă sau clientelism politic, nici unul dintre cei care au fost puşi pe pile sau pe bază de recomandare politică şi care nu are capacitatea de a conduce nu va rămâne în funcţie. (...) Evident, acest proces va urma şi în ceea ce priveşte serviciile deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice. Vom face o testare profesională şi peste tot unde oamenii nu vor corespunde exigenţelor pe care le avem în materie de pregătire profesională, de aptitudini manageriale şi de capacitate de realizare a obiectivelor pe care le au, îi vom schimba pe toţi. Sigur că vom organiza concursuri pentru ocuparea tuturor acestor poziţii, indiferent că sunt funcţii publice sau personal contractual", a spus premierul Ludovic Orban