Ludovic Orban, despre sesizarea ce va fi depusă la CCR de către PSD: O decizie foarte proastă. Afectează familiile sărace

Reacţia acestuia vine după ce preşedintele interimar al formaţiunii social-democrate, Marcel Ciolacu, a anunţat că PSD va depune, luni, la Curtea Constituţională, două sesizări cu privire la proiectele pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în această săptămână - şi anume actul normativ privind vechimea profesională necesară pentru intrarea în magistratură şi cel referitor la unele măsuri în domeniul transportului de persoane.

"Mi se pare o decizie foarte proastă. Noi când am decis să modificăm ordonanţa 51 (n.r. - privind transportul de persoane intrajudeţean) am decis să modificăm prin lege această ordonanţă şi am ales procedura angajării răspunderii pentru că e o situaţie care trebuie rezolvată urgent. La ora actuală, în România foarte mulţi copii nu pot să se mai ducă la şcoală din cauza faptului că, prin ordonanţa 51, serviciul de transport judeţean a fost transformat din serviciu public în serviciu comercial şi elevii nu mai beneficiază de facilităţile la care aveau dreptul în conformitate cu legea şi foarte mulţi copii din familii vulnerabile, cu venituri mici, nu-şi mai permit să plătească contravaloarea biletului integrală", a spus Orban, duminică, la Digi 24.

El a afirmat că, de asemenea, în ordonanţa 51 s-a introdus un articol prin care s-au prelungit de drept licenţele operatorilor de transport la nivelul fiecărui judeţ până în 2023, adică s-a decis să nu se organizeze licitaţii de traseu pentru firme.

"Menţinerea licenţelor până în 2023 afectează grav calitatea serviciului de transport în interiorul judeţelor, pentru că permite menţinerea în circulaţie a unor mijloace de transport care nu respectă normele tehnice şi care nu conferă siguranţă şi confortul necesar pentru pasagerii care beneficiază de transportul în interiorul judeţului. Atacarea la Curtea Constituţională nu face altceva decât să perpetueze situaţia de fapt şi să întârzie posibilitatea ca serviciul de transport la nivel judeţean să redevină serviciu public şi să asigure facilităţile pentru deplasarea elevilor la şcoală", a precizat Orban.

În opinia sa, decizia PSD de a ataca această lege nu e ''o acţiune social-democrată''. "E o acţiune care loveşte în plin tocmai familiile cu niveluri de venituri mai scăzute, pentru că, prin atacarea la Curtea Constituţională, se tergiversează soluţionarea situaţiei copiilor care nu se pot deplasa la şcoală şi practic se interzice sau se restrânge grav accesul fiecărui copil la serviciile de educaţie oferite de statul român", a adăugat Orban.