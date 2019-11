Ludovic Orban: Nu există șanse ca România să se mențină în ținta de deficit bugetar de 3%

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că în opinia sa nu există şanse ca România să se menţină în acest an în ţinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB).



"Deficitul a depăşit 2,6%, comparativ cu anul trecut, când deficitul era 1,6%. Nu numai că există acest deficit, dar foarte multe cheltuieli care trebuiau realizate în conformitate cu legea nu au fost făcute", a declarat Orban, în cadrul unei emisiuni la România TV.



Acesta a dat ca exemple întârzieri la rambursările de TVA către firme, în valoare de 5,2 miliarde lei, lucrări avizate şi plăţi care trebuiau făcute de peste cinci miliarde de lei în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi concedii medicale neplătite, în sumă de circa două-trei miliarde de lei.



"Încercăm să reaşezăm cheltuielile. Evident, va fi un deficit. Lucrurile sunt clare. După părerea mea, nu există nicio şansă de a ne menţine în ţinta de deficit. (...) Gândiţi-vă că nu noi am executat bugetul. În 10 luni şi ceva, până în 4 noiembrie, până a fost învestit guvernul pe care îl conduc, ei au executat bugetul, ei au efectuat toate cheltuielile. (...) De când e PSD-ul, au rostogolit de pe un an pe altul cheltuieli", a afirmat Ludovic Orban.



Premierul a adăugat faptul că un deficit suplimentar va apărea pentru că nu s-au încasat sumele planificate la bugetul de stat, procentajul de colectare fiind de 26% din PIB, comparativ cu circa 30%, în alţi ani.



În opinia lui Ludovic Orban, guvernul social-democrat a angajat cheltuieli pentru care nu existau resurse, iar cheltuielile de personal au crescut în ultimul an cu 26%.