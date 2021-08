Ludovic Orban, reacție dură după ce a fost acuzat că 'l-a lucrat' pe Florin Cîțu

"Vă spun sincer - ce m-a deranjat la declarația domnului Florin Cîțu, a fost o ușoară supărare că a fost făcută publică această informație. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră pe care pot să o aibă mulți oameni.

Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu despre lucru respectiv", a spus Ludovic Orban, la B1 TV.

Ce scria presa americană în urmă cu 21 de ani despre arestarea lui Florin Cîţu

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la două zile de închisoare și plata a 1.000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat incidentul.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Cîțu ar fi fost reținut două zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1.000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american, iar Cîțu și-a recunoscut fapta în fața instanței.

Incidentul apare și în arhiva unei publicaţii locale din Iowa (SUA). The Ames Tribune, nota, pe 4 decembrie 2000, că Florin Cîţu a fost suprins, la ora 02.11, la intersecţia străzilor Elwood Drive şi Lincoln Way din oraşul Ames, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Informaţia apărea alături de multe altele similare, într-o pagină destinată evenimentelor locale de acest tip.

Ce maşină conducea Florin Cîţu în SUA, atunci când a fost tras pe dreapta de poliţişti

"Era deja o mașină veche, fabricată în anii 90. Florin a trebuit să o vândă ca să poată plăti amenda de peste 1.000 de dolari", potrivit unor surse citate de libertatea.ro.

Autoturismul în care se afla Florin Cîțu în momentul când a fost prins de Poliția din statul american Iowa, în urmă cu 20 de ani, era un Ford Probe, un model sport coupe.

În plus, era marca prin care cei de la Ford încercau să înlocuiască vechiul lor Mustang.

Modelul sport Ford Probe a fost făcut împreună cu Mazda, după modelul MX-6 al producătorului japonez.

A fost lansat pe piață în 1988, iar producția s-a terminat un deceniu mai târziu, când Ford s-a decis că nu e suficient loc pe piață pentru ca ei să aibă două modele sport, cu două uși.

Sursa: wikipedia.ro

Tatăl lui Florin Cîţu reacţionează în cazul condamnării premierului în Statele Unite.

Vasile Cîţu spune că fiul său nu le-a spus nici lui, nici soţiei, acum 20 de ani, că a stat în spatele gratiilor 48 de ore, pentru că a fost prins băut la volan, potrivit fanatik.ro.

"Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții", a spus tatăl premierului.

Apar noi detalii şi imagini cu momentul în care Florin Cîţu este tras pe dreapta de poliţiştii americani.

S-a întâmplat la doar doi kilometri departăre de locuinţa din America, la jumătatea distanţei dintre Campusul Universitar şi casă, scrie stirisuceava.net. Până în acest moment, nu se ştie, însă, ce alcoolemie avea Florin Cîţu în acel moment.

În anul 2000, Florin Vasile Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate.

Florin Cîțu, prins băut la volan în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

