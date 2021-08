Imagini cu intersecţia din America, unde Cîţu a fost tras pe dreapta de poliţişti

S-a întâmplat la doar doi kilometri departăre de locuinţa din America, la jumătatea distanţei dintre Campusul Universitar şi casă, scrie stirisuceava.net.

Incidentul s-a întâmplat la ora 2.11 ziua. Până în acest moment, nu se ştie, însă, ce alcoolemie avea Florin Cîţu în acel moment.

În anul 2000, Florin Vasile Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate.

Florin Cîțu, prins băut la volan în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

