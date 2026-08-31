Manda spune că singura propunere de premier din partea PSD este Sorin Grindeanu

<1 minut de citit Publicat la 11:57 31 Aug 2026 Modificat la 11:57 31 Aug 2026

Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat luni că singura propunere de premier din partea social-democraţilor este preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.

Manda a fost întrebat, la Sinaia, înainte de a începe şedinţa Consiliului Politic Naţional, dacă Grindeanu rămâne propunerea de premier din partea PSD sau se poate schimba această decizie.

"Din partea PSD, doar Grindeanu", a răspuns acesta.

La rândul său, Mihai Fifor, preşedintele PSD Arad, a precizat că îşi doreşte ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, şi nu un independent.

"După mine, Sorin Grindeanu, pentru că este o variantă care poate să aibă un guvern, care poate să facă o majoritate. (...) Eu mi-aş dori un guvern fără USR. (...) Vom decide la Consiliul Naţional", a afirmat Fifor.

Consiliul Politic Naţional al PSD şi grupurile parlamentare ale partidului se reunesc, luni, la Sinaia.

De la ora 11:00 este programată şedinţa CPN şi începând cu ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.

Social-democraţii vor discuta despre mandatul cu care va merge conducerea partidului la negocierile ce urmează a fi reluate la Palatul Cotroceni cu privire la formarea unui nou Guvern, dar şi despre priorităţile legislative din sesiunea ordinară, care va începe marţi.

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