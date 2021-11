Marcel Ciolacu: "Certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români"

"Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români. L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români", a spus Marcel Ciolacu la sediul central al PSD.



Marcel Ciolacu şi alţi lideri ai PSD au avut sâmbătă discuţii, la sediul partidului, cu privire la viitorul program de guvernare pe care îl pregătesc social-democraţii.

Legea privind obligativitatea certificatului verde la locul de muncă ar trebui să treacă. Este declarația lui Florin Cîțu.

Acesta susține că măsura este cea mai potrivită pentru a reveni la normal, altfel situația se va complica din ce în ce mai mult.

”Certificatul verde este foarte important să treacă. Am încercat să aduc măsuri prin care să nu închidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa, în contextul acestui val patru.

O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul în aceste companii, flux de clienți și vom putea trece peste această perioadă. Altfel, va fi complicat!”, a declarat Florin Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal