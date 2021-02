Marcel Ciolacu îl cheamă pe Cîțu în fața Parlamentului: "M-am îngrozit! Să lase deoparte orgoliile politice și să înțeleagă că este nevoie de un consens!"

"Sunt îngrijorat! În ultimele zile am avut mai multe întâlniri cu importanți lideri europeni. Atâta Domnul Timmermans cât și comisari europeni cu care am discutat ne-au precizat clar care sunt așteptările Comisiei de la România în privința Planului Național de Redresare și Reziliență." spune Marcel Ciolacu.

"Ieri după-amiază exact când am terminat aceste întâlniri am văzut cum premierul Cîțu anunță o serie de măsuri de austeritate. M-am îngrozit!

Cîțu se duce de pomană la Bruxelles! Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Este o prăpastie uriașă între așteptările liderilor europeni și oferta jalnică a actualei guvernări." a mai spus acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.

"Maculatura lor a fost deja respinsă de două ori. Cer actualului Guvern și coaliției majoritare să vină în fața Parlamentului!"

"Să dezbatem serios Planul Național de Redresare și Reziliență. Să găsim cele mai bune soluții! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toți românii!

România are nevoie de reforme clare și o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile țării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene.

Fac apel pe această cale către liderii puterii să lase deoparte orgoliile politice și să înțeleagă că este nevoie de un consens politic. Un proiect de o asemenea importantă este o șansă pe care România o primește o singură dată la un secol." a mai spus liderul PSD în mesajul video transmis joi.

