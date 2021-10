Marcel Ciolacu: "Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgență"

„Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgență, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloș și USR mai au vreun dram de bun-simț!”, a anunțat, marți, pe Facebook, liderul PSD, Marcel Ciolacu, înainte de audierea Ioanei Mihăilă, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Cioloș.

„NU poți propune la Sănătate aceeași persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiștii din țară, instituții europene și chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă! Mandatul lui Mihăilă este cronica unui DOLIU NAȚIONAL: ZERO testare extinsă, ZERO achiziții de medicamente anti-COVID și, mai ales, ZERO resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei!”, a transmis președintele PSD.

„A veni la Sănătate - în ziua cu peste 570 de morți! - cu unul dintre marii vinovați pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!”, a conchis Marcel Ciolacu.

Pe parcursul zilei de azi au loc audierile celor propuși de Dacian Cioloș să ocupe funcțiile de miniștri, urmând ca miercuri senatorii și deputații să acorde votul asupra întregului Guvern şi a programului de guvernare.

Tot astăzi este ziua în care România a înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei - 18.863, cel mai mare număr de decese - 574, din care 13 anterioare, și cel mai mare număr de pacienți în stare gravă, la Terapie Intensivă - 1.805.

