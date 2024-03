Marcel Ciolacu: ”Noi am fost cei care am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă”

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, într-o postare pe Facebook, că PSD a făcut multe pentru români de când a intrat la guvernare. ”Am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă, i-am sprijinit pe tineri și am dezvoltat țările noastre”, susține Ciolacu.

Sursa foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

”Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia și ideile pe care le susține social-democrația europeană!

Când spunem că nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă, trebuie să și trecem la fapte. Și, cu modestie o spun, noi am fost cei care am făcut mereu lucrul acesta.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți urmări mai multe imagini de la Congresul electoral al Partidului Socialiștilor Europeni (PSE), organizat la Roma.

Fie că vorbim de Pedro Sanchez în Spania, de Antonio Costa în Portugalia, de Stefan Lofven în Suedia, de Mette Frederiksen în Danemarca, de Olaf Scholz în Germania sau de Partidul Social Democrat în România, noi am fost cei care am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă, i-am sprijinit pe tineri și am dezvoltat țările noastre. Iar un exemplu în acest sens este Nicolas Schmit.

Comisarul pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale, omul care a dezvoltat programul SURE prin care am salvat milioane de locuri de muncă. În cadrul SURE, România a beneficiat de peste 3 miliarde de euro”, a transmis Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia și ideile pe care le... Publicată de Marcel Ciolacu pe Sâmbătă, 2 martie 2024

Material susținut de PSD.