Marcel Ciolacu, rugat de un jurnalist să-și imagineze cel mai important dialog cu Klaus Iohannis. Ce a spus liderul PSD

Jurnalist: - Dacă președintele spune 'Dle. Ciolacu, vă încredințez mandatul să formați un nou Guvern', dvs. ce îi răspundeți?

Marcel Ciolacu: - Dle. Presedinte, în acest moment PSD nu are o majoritate. Nu are rost să îmi încredințati, chiar teatral, acest mandat, pentru că nu există o majoritate.

Ciolacu, reacție acidă după ce Klaus Iohannis a chemat PSD al doilea la consultări

Marcel Ciolacu a comentat, joi, decizia lui Klaus Iohannis de a nu-i chema pe social-democrați primii la consultările pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit liderului PSD, gestul șefului statului reprezintă gesturi de „aroganță” și „intimidare”.

„Nu e luată încă decizia (dacă PSD merge la Cotroceni). Din punctul meu de vedere, corect ar fi să mergem la consultări. Să vedem și părerea colegilor, o să luam o decizie în Consiliul Politic Național (...) Mă deranjează că nu depășim aroganțele, cinismul.

Nu realizăm în ce situație este România și nu reușim la nivel de Președinte să depășim aceste mici încercări de intimidare sau să venim cu lucruri deja cumva gândite 'Invitam PSD al doilea, cu toate că e cel mai mare partid, poate așa nu vin, să am motiv să spun că uite, PSD, nu e responsabil'. Cred că ar trebui să fim mai responsabili, mai puțini aroganți, și să gasim o soluție, nu aroganțe să chemăm PNL primul si al doilea PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis anunță consultări cu partidele parlamentare, de luni

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că luni, la prânz, vor începe consultările cu partidele parlamentare.

Partidele vor fi chemate separat, a explicat șeful statului într-o conferință de presă.

„Nu știu dacă va duce la soluții”, a precizat Klaus Iohannis despre consultarea cu partidele.

Președintele a vorbit în termeni duri despre criza politică și a dat vina pe ”orgolii” pentru situația prezentă:

„Guvernul a fost dărâmat de unii politicieni care au vrut pur și simplu să arate că au voturi suficiente ca să dărâme Guvernul. Nu au nicio gândire pentru ce urmează după. Evaluarea mea este că acest guvern a căzut victimă unor orgolii politicianiste care nu au în spate nicio gândire pentru România sau pentru români. Aici suntem acum. Cum s-a ajuns aici: USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea la un moment dat, din motive de ei știute. Pentru USR nu a fost suficient. S-au aliat cu PSD și cu AUR și au dărâmat guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză în care am intrat pentru că Guvernul a căzut victimă acestor orgolii.”

Criticile aduse de PSD și USR privind modul de alocare a banilor către primării este „expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo, la cheia banilor”, spune președintele Klaus Iohannis.

„Este mai nou un hobby al unora de a mă acuza, de a acuza guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor și a formării unui nou guvern. Eu sunt convins că Guvernul și premierul Cîțu fac toate lucrurile exact așa cum e legal și corect.

Nu am niciun fel de emoții în această chestiune. Pe de altă parte, este clar că acum, în pragul iernii, anumite autorități au nevoie de sprijinul Guvernului și sunt convins că au fost făcute alocările respective. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil că este expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo, la cheia banilor, dar am discutat de mult niște chestiuni cu Florin Cîțu și am primit asigurări că aceste alocări vor fi făcute strict în corelare cu nevoile comunității autorității locale respective”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă s-a vaccinat cu cea de-a treia doză:

„Da, mi-am făcut doza a treia“, a precizat acesta.

