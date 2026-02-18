Maria Grapini avertizează: „Europa cu două viteze adâncește inechitățile și alimentează euroscepticismul”

1 minut de citit Publicat la 14:30 18 Feb 2026 Modificat la 14:30 18 Feb 2026

Europarlamentarul Maria Grapini. Foto: Captură Antena 3 CNN

Maria Grapini, europarlamentar al Partidul Umanist Social Liberal, atrage atenția că promovarea ideii unei „Europe cu două viteze” riscă să fractureze și mai mult Uniunea Europeană și să creeze un sentiment profund de inechitate în rândul statelor membre.

Într-o declarație tranșantă, Maria Grapini a subliniat că o astfel de abordare contravine principiilor fundamentale pe care a fost construit proiectul european – solidaritate, coeziune și egalitate de șanse – și poate avea efecte grave asupra încrederii cetățenilor în instituțiile europene.

„Democrația se bazează pe încredere. Iar încrederea crește atunci când există coeziune, echitate socială și o piață unică reală, cu aceleași condiții pentru toți cetățenii. Promovarea unei Europe cu două viteze nu va face decât să alimenteze și mai mult euroscepticismul”, a declarat europarlamentarul umanist.

Maria Grapini a avertizat că diferențele economice și sociale dintre statele membre nu pot fi reduse prin instituționalizarea unor diviziuni, ci prin politici coerente și investiții strategice care să sprijine convergența reală.

În opinia sa, Uniunea Europeană trebuie să răspundă așteptărilor concrete ale cetățenilor, nu să se refugieze în dezbateri teoretice care riscă să accentueze sentimentul de excludere.

Totodată, europarlamentarul PUSL a subliniat că prioritățile europenilor rămân clare: costul vieții, accesul la servicii publice de calitate, oportunități egale pe piața muncii și acces mai facil la locuințe.

„Europa trebuie să livreze soluții reale pentru oameni, nu să creeze categorii de cetățeni de rang diferit”, a concluzionat Maria Grapini.