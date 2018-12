Maria Grapini: Corina Creţu a ieşit din limita mandatului de comisar european când a criticat Guvernul

foto- captură Antena 3

Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Piatra-Neamţ, despre Corina Creţu, că ''a ieşit din limita mandatului de comisar european'' atunci când şi-a criticat propriul guvern pentru lipsa absorbţiei fondurilor europene.



Grapini a afirmat că niciun comisar european nu a criticat vreun guvern şi cu atât mai puţin guvernul propriei ţări.



"Eu am apreciat-o foarte mult pe Corina Creţu, o ştiu de foarte mult timp. Cred că a ieşit din limita mandatului de comisar, pentru că nu intri în detalii cu un anumit guvern, mai ales cu guvernul ţării tale. Comisarul este pentru toate cele 28 de state, trebuie să facă o apreciere colectivă, dacă poate să ajute cu informaţii, foarte bine. Şi este interzis unui comisar să intre foarte aproape de un guvern sau de guvernul ţării sale. Nu o să vedeţi un alt comisar că se duce şi îşi critică propria ţară. Nu, niciodată. Dacă poate, o ajută cu informaţii, evident că nu poţi cu altceva", a spus Maria Grapini, răspunzând unor întrebări.



Europarlamentarul a adăugat că este de criticat schimbarea frecventă a miniştrilor din actualul Guvern al României.



"Ceea ce este însă de criticat şi care a şi dus poate la un ritm mai lent de atragere a fondurilor europene este faptul că noi am avut schimbări frecvente de miniştri. Vă spun foarte clar că eu am încercat să intervin la comisarul pe transporturi, căruia i-am spus: sunteţi dintr-o ţară din est, ştiţi care este situaţia aici, haideţi să vedem cum putem face pe pachetul de mobilitate, pe al patrulea pachet feroviar, pe conectivitate, să dăm bani spre ţările din est. Doamna comisar mi-a atras atenţia că a discutat până acum cu patru miniştri ai transportului din România. Sunt lucruri care sunt reale, însă eu cred că comisarul nostru aici ar fi trebuit să se abţină. Lucrurile astea le putea discuta cu propriul guvern, are dreptul să se întâlnească cu toate guvernele", a mai spus europarlamentarul.