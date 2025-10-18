Maria Grapini, europarlamentar PUSL, la mitingul „pro Coeziune socială”: „Voi susține politici sociale pentru o viață mai bună”

sursa foto: Cronica Română

Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, a participat miercuri, în fața Parlamentului European din Bruxelles, la mitingul „pro Coeziune socială”, organizat de Comitetul European al Regiunilor.

„Totdeauna voi susține politici sociale, pentru o viață mai bună!”, a declarat europarlamentarul român, vicepreședinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European și membru al grupului S&D, scrie Cronica Română.

De-a lungul mandatului său, Maria Grapini a pledat constant – atât în plenul și comisiile Parlamentului European, cât și în România – pentru politici sociale coerente, menite să reducă sărăcia și numărul persoanelor aflate la limita subzistenței.

Potrivit eurodeputatului, „fără creșterea competitivității IMM-urilor, nu putem avea fonduri pentru politici sociale de protecție a cetățenilor vulnerabili”.

Grapini a subliniat, totodată, că fiecare situație trebuie analizată în context național: „În cazul României, avem, din păcate, milioane de cetățeni care au un venit mic sau foarte mic pe membru de familie, venit care nu poate face față prețurilor crescute la pompă și la alimente”.

Evenimentul de la Bruxelles a fost organizat miercuri, 15 octombrie, de reprezentanții orașelor și regiunilor din Uniunea Europeană, reuniți simbolic în Alianța pentru Coeziune și susținuți de Comitetul European al Regiunilor (CoR).

Participanții au protestat față de noua propunere a Comisiei Europene privind alocarea fondurilor post-2027, care prevede o reformă amplă a politicii de coeziune. Aceștia au afișat pancarte și bannere cu mesajul: „Viitorul politicii de coeziune: nu lăsați regiunile și orașele să fie reduse la tăcere”.

Comitetul European al Regiunilor solicită Parlamentului European și statelor membre să se alăture apelului de revizuire a propunerii Comisiei Europene din 16 iulie.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, noul cadru financiar multianual (CFM) al Uniunii Europene – valabil după 2027 – ar putea fuziona politica de coeziune și politica agricolă într-un singur fond, punând practic cele două domenii în competiție directă pentru resurse, avertizează Comitetul.