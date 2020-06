Marian Vanghelie rupe tăcerea: 'Nu am plecat din PSD, am fost dat afară pentru că a dorit Victor Ponta'

”Eu nu am plecat din PSD. Am fost dat afară împreună cu domnul Geoană, într-o bună zi, pentru că a dorit Victor Ponta.”, a spus Vanghelie pentru Antena 3.

”Acum să fac așa ca un act de vitejie. Când am venit din arest, în afară că mă antrenam, am încercat să fac un partid politic, cât eram în arest la domiciliu. Dar veneau oameni acasă, au venit avocați.

Am văzut că în 1946 fondatorul social-democrat Titel Petrescu a plecat din PSD pentru că nu a vrut să intre la guvernare cu comuniștii și a înființat un partid social democrat independent, puțin era o chestie similară.

Am depus și eu documentele, la Uniunea Europeană, pe persoană fizică așa PSDI. După care m-am dus cu acest nume la tribunal, nu am reușit din prima, din a doua, abia cu o săptămână înainte de alegerile europarlamentare am reușit să îl înscriu ca partid. Am zis să ne antrenam!”, a adăugat Vanghelie.