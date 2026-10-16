Marius Budăi, despre prioritățile PSD la guvernare: „România are nevoie de stimulare și sprijin, nu de austeritate”

Marius Budăi: PSD a decis să participe la guvernare într-un moment dificil pentru România. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi susține, într-o postare pe Facebook, că partidul a decis să participe la guvernare într-un moment dificil pentru România, pentru a contribui la găsirea unor soluții pentru problemele economice ale românilor "care nu mai pot fi amânate". El afirmă că România are nevoie de stimulare și sprijin și respinge măsuri de austeritate:

"Putem avea opinii diferite despre politică. Putem avea dispute între partide. Dar, dincolo de acestea, există o responsabilitate comună: aceea de a găsi soluții pentru România și pentru oamenii care așteaptă de la politicieni mai puține conflicte și mai multe rezultate.

PSD a decis să participe la guvernare într-un moment dificil pentru România, pentru că problemele cu care se confruntă economia și oamenii nu mai pot fi amânate.

Avem nevoie de stabilitate, de măsuri care să susțină economia și de soluții care să protejeze oamenii care muncesc. Sunt spitale care au nevoie de resurse, companii care trec prin perioade dificile, locuri de muncă puse sub presiune și familii care simt tot mai puternic efectele problemelor economice.

În acest context, PSD a ales să își asume responsabilitatea guvernării. Programul a fost condiția. Am cerut ca prioritățile noastre să fie parte din programul de guvernare și ne asumăm acum responsabilitatea de a le transforma în realitate.

România are nevoie de stimulare și sprijin, nu de austeritate dusă pe umerii celor care muncesc. În același timp, trebuie să protejăm oamenii aflați în situații dificile și să evităm ca povara ajustărilor să cadă, din nou, în primul rând pe cei cu venituri mici și medii sau pe antreprenorii care încearcă să își păstreze afacerile și angajații.

Nu pretindem că problemele României se pot rezolva peste noapte. Știm că perioada următoare va fi dificilă și că deciziile luate acum vor cere responsabilitate și perseverență.

Dar tocmai într-un moment dificil trebuie să alegi dacă îți asumi responsabilitatea sau dacă stai deoparte. PSD a ales să își asume responsabilitatea și nu este pentru prima oară când procedăm așa.

Economia înaintea politicii. Oamenii înaintea intereselor de partid. Programul înaintea funcțiilor", a scris Marius Budăi.