Alfred Simonis: Este nevoie de un Guvern stabil, pentru că lucrurile se agravează zilnic

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Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat, vineri, că speră ca Guvernul Niculescu să fie învestit în şedinţa Parlamentului de marţi, întrucât este nevoie de stabilitate economică în ţară, care să poată gira activitatea normală a tuturor celorlalte sectoare sociale - sănătate, investiţii, administraţie.

"Există şanse ca Guvernul Niculescu să fie învestit. Cred că este nevoie de un Guvern stabil, pentru că lucrurile se agravează zilnic. Avem o criză economică, o descreştere mare a consumului, vom avea descreştere economică. Avem un an compromis, dar cel puţin să pregătim anul viitor. Acum suntem în avarie, pentru întreaga societate românească. Este nevoie, mai ales, de o rectificare bugetară pentru anumite capitole: medicamente, salarii, alte categorii sensibile", a afirmat Alfred Simonis, într-o conferinţă de presă.

Consiliul Judeţean (CJ) Timiş a aprobat, în şedinţa extraordinară de marţi, realocări de finanţări rambursabile interne de până la 257 milioane de lei, necesare cofinanţării proiectelor de investiţii începute prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care sunt realizate în proporţie de peste 95% şi trebuie finalizate în 2026.

Potrivit acestuia, CJ Timiş a putut opera acest transfer, pentru că are resurse şi economii, dar alte UAT-uri din ţară nu dispun de resursele financiare necesare finalizării investiţiilor şi astfel vor fi pierdute fonduri europene din PNRR, în lipsa cofinanţării locale.

"Dacă nu se întâmplă ceva de urgenţă şi Guvernul României nu se trezeşte să înţeleagă faptul că aceste cofinanţări trebuie să fie făcute, înseamnă rambursarea sumelor atrase deja până acum. Dacă noi am găsit resurse, eu vă spun că celelalte localităţi în România nu vor găsi resurse. Pentru că ori au plafoanele epuizate, ori au grad de îndatorare foarte mare. E o chestiune extrem de gravă care se va regăsi în toată România. De aceea spun că e auto-sabotare. În loc să ajutăm localităţi să absoarbă banii şi să finalizeze până în 31 decembrie aceste investiţii, nu le permitem acest lucru. Veţi vedea cum sute de localităţi din România vor pierde banii europeni pe proiectele care ar putea să fie finalizate având un progres foarte bun în acest moment", a spus Alfred Simonis.