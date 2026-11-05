Luca Niculescu, despre relația cu Nicușor Dan: „Vorbim relativ des. E foarte implicat în viața cetății”

1 minut de citit Publicat la 21:44 05 Noi 2026 Modificat la 21:45 05 Noi 2026

Luca Niculescu şi Nicuşor Dan. Foto: Presidency.ro

Premierul Luca Niculescu a fost întrebat joi seară, la Antena 3 CNN, despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Acesta a descris relația cu șeful statului drept una bazată pe încredere și respect reciproc.

Prim-ministrul a amintit că președintele a fost cel care i-a propus să preia conducerea Executivului, după cinci luni și jumătate de criză politică.

„Aș spune o relație de încredere, de respect reciproc. Evident, domnia sa este cel care mi-a făcut această propunere, după cum ziceam, extrem de onorantă de a conduce Guvernul României.

În același timp, este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o pentru această țară, pentru că m-am gândit că după 5 luni și jumătate de criză politică eram poate și s-a dovedit că am fost omul care a putut să treacă un guvern prin Parlament. Sigur, erau mai multe formule de guvern la care ne gândisem înainte să fie acest guvern. S-a întâmplat să fie acesta.

Partidul Social-Democrat este singurul care și-a asumat guvernarea într-o perioadă dificilă. Mai sunt niște miniștri care vin din zona independentă, din zona tehnocrată, cărora le mulțumesc și, de asemenea, am avut parte de votul în Parlament.

Am avut parte de votul de învestitură, la care au participat și alte partide care au înțeles seriozitatea acestui moment și faptul că România nu mai putea aștepta, de exemplu, fără o rectificare bugetară”, a declarat Luca Niculescu.

De asemenea, întrebat dacă se consultă des cu președintele Nicușor Dan în legătură cu măsurile de redresare economică, premierul a răspuns că:

„Vorbesc sau suntem în contact cu domnul președinte relativ des. În primul rând însă, știți, fiecare are rolul lui bine stabilit de Constituție, aș spune în primul rând pe temele care țin de securitate, de apărare, de politică externă.

Dar, evident, când ai o discuție, aceasta acoperă totalitatea temelor și domnul președinte este un om care este foarte implicat în viața cetății”, a mai adăugat Luca Niculescu.