Ucraina se angajează să protejeze minoritățile, inclusiv cea română, "la cele mai înalte standarde", declară la București Andrii Sîbiga

1 minut de citit Publicat la 22:17 05 Noi 2026 Modificat la 22:43 05 Noi 2026

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiga, și ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, au susținut o conferință de presă la București, 5 noiembrie 2026. Foto: captură video MAE via Facebook

Ucraina se angajează să aibă "cele mai înalte standarde" pentru a proteja minoritățile naționale, inclusiv minoritatea română, a declarat joi, la București, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, citat de Agerpres. Sîbiga a participat la o conferință de presă comună cu șeful diplomației române, Dan Neculăescu, și secretarul general al Inițiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

Șeful diplomației ucrainene a comentat, în legătură cu relatările despre tineri de naționalitate română care nu pot studia în limba maternă în Ucraina, că "este nepotrivit să fie restrânse drepturile minorităților naționale, în special drepturile elevilor".

"Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minoritățile naționale, inclusiv minoritatea română. Ei sunt parte a societății noastre. Membri ai minorității române luptă pentru casa noastră pe front. Repet, asemenea cazuri (...) nu sunt acceptate și noi vom reacționa ca atare. Dacă avem asemenea cazuri, vom investiga și sperăm că în viitor nu vom mai avea asemenea plângeri", a promis ministrul ucrainean de Externe.

El a amintit că în Ucraina este sărbătorită Ziua Limbii Române.

Ministrul român de Externe vrea reuniunea cât mai rapidă a comisiei interguvernamentale pe tema minorităților

"Am avut o discuție bună despre reuniunea comisiei mixte interguvernamentale pe teme ale minorităților cât mai repede posibil. De asemenea, a existat un dialog între miniștrii Educației din țările noastre și asemenea inițiative vor continua", a indicat, la rândul său, Dan Neculăescu.

Ministrul român a precizat că vineri va avea loc reuniunea ministerială anuală a Inițiativei Central Europene, la care România va preda Președinția rotativă Ucrainei.

Discuțiile cu Andrii Sîbiga au vizat și securitatea la Marea Neagră și parcursul european al Ucrainei.

"Vedem o deteriorare serioasă a securității în Marea Neagră, atacuri frecvente împotriva navelor comerciale, inclusiv în apele teritoriale ale României. (...) Aceste evenimente afectează direct România. Trebuie să înceteze. Avem nevoie de o pace justă și durabilă", a subliniat șeful diplomației române.

Andrii Sîbiga a menționat că Ucraina va susține în cadrul Inițiativei Central Europene eforturile de pace și o încetare a focului completă în țara sa, întoarcerea copiilor ucraineni răpiți și navigația liberă în Marea Neagră.

"Ne-am învățat lecțiile din război și avem experiență de luptă unică cu cele mai noi tehnologii. Suntem pregătiți să împărtășim toate aceste lucruri cu România și cu alte state membre ale Inițiativei Central Europene pentru a consolida securitatea europeană", a menționat ministrul de Externe al Ucrainei.