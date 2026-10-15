La Oradea, primăria a tăiat frasinul contelui Rhédey, vechi de 245 de ani, chiar după ce l-a declarat monument

Primăria a tăiat frasinul contelui Rhédey, vechi de 245 de ani, chiar după ce l-a declarat monument FOTO: Bihoreanul

Al doilea cel mai bătrân arbore din Oradea, frasinul contelui Rhédey, în vîrstă de 245 de ani, a fost tăiat de angajații primăriei la câteva zile după ce tot administrația locală l-a inclus pe lista oficială a arborilor protejați ca monumente ale orașului și anunțase că voia să-l includă într-un traseu turistic.

Decizia a stârnit nemulțumire în oraș. În timp ce primăria spune că arborele era uscat și reprezenta un risc, oamenii sunt de altă părere. Potrivit Bihoreanul, frasinul era doar parțial uscat, iar trunchiul era solid și relativ sănătos.

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„Frasinul secular situat pe Calea Matei Basarab a fost tăiat în perioada 12-13 mai, deoarece era complet uscat. Deși frasinul fusese inclus pe traseul propus al arborilor remarcabili din municipiu, constatarea uscării complete a impus îndepărtarea acestuia”, a precizat Primăria pentru sursa citată.

Unul dintre simbolurile orașului, frasinul contelui Rhédey era un frasin de câmp și se afla în scuarul verde de pe Calea Matei Basarab, în fața Liceului Sportiv.

Potrivit autorităților locale care au întocmit Masterplanul arboricol din Oradea, acesta era al doilea cel mai bătrân arbore din oraș, având aproximativ 245 de ani. Frasinul se afla în fosta grădină Rhédey, care a fost donată orașului de contele Rhédey Lajos, un nobil născut în 1761, în Ungaria, care s-a stabilit în Oradea în 1791.

La momentul evaluării, copacul avea o înălțime de 22 de metri, un diametru al coroanei de 17 metri și o circumferință a tulpinii de 490 cm. Tot atunci autoritățile au contatat că arborele era relativ sănătos, nu prezenta pericol de prăbușire, fiind încadrat într-un grad mediu de risc.

Întrucât Legea privind protecția arborilor remarcabili (97/2023), care prevede că cei care au peste 160 de ani nu pot fi tăiați decât dacă se dezrădăcinează natural sau se usucă de tot, Primăria voia să-l includă într-un traseu turistic alături de alți 17 arbori din centrul orașului.

Numai că la scurt timp după ce primăria a constatat că nu prezenta un risc de prăbușire, tot primăria a decis să-l taie.

Potrivit sursei citate, câteva fotografii făcute după tăiere de către autorități arată că arborele era degradat în câteva zone, dar nu era complet uscat, dovadă fiind lemnul de culoare deschisă, care era încă „viu”.