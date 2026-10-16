Derapaj al deputatei USR Diana Stoica pe grupul unei comisii parlamentare: „De ce avem mai mulți gay decât femei în guvern?”

Deputata USR, Diana Stoica. Foto: Agerpres

Diana Stoica, lidera deputaților USR și președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, a redistribuit în grupul de WhatsApp al comisiei, împreună cu deciziile Birourilor Permanente Reunite din Parlament, un mesaj controversat. „Nu vreau să spun, dar zic: de ce avem mai mulți gay decât femei în guvernul României?”, se preciza în mesajul respectiv. Deputatul USR Iulian Lorincz a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că i-a cerut acesteia clarificări.

Controversa a pornit de la o captură de ecran, care surprinde mesajul de pe grupul de WhatsApp al Comisiei de Politică Externă.

Mesajul a fost șters ulterior.

Mesajul face referire la componența viitorului guvern condus de Luca Niculescu.

Potrivit unor surse, mesajul ar fi fost scris inițial de Cătălin Drulă și redistribuit de Diana Stoica.

Deputatul USR Iulian Lorincz susține însă că nu știe de cine a fost scris mesajul și i-a cerut explicații Dianei Stoica.

„În primul rând, eu sunt pe chaturile cu Cătălin Drulă și nu am văzut acest mesaj. Să știți că în timp ce ați pus această captură, i-am scris Dianei să-mi spună și mie de ce la cine a dat forward (n.red redirecționare), ca să înțeleg. Nu am nici cea mai mică idee, sincer, și nu cred că trebuie să existe nicio problemă legată de orientarea sexuală a oricărei persoane și nu cred că asta trebuie să fie dezbaterea în momentul de față legat de acest guvern. Dacă astăzi o să am un răspuns din partea Dianei o să vă scriu, dar vă garantez că pe chaturile noastre interne, cel puțin pe grupul de parlamentari-deputați, unde sunt eu, nu s-a vorbit despre acest lucru.

Insist. Nu trebuie să existe niciun fel de dezbatere pe acest subiect. Orientarea sexuală a oricărei persoane este o chestiune privată și cred că nimeni, nici politica, nu trebuie să intervină aici și acesta este mesajul pe care îl susțin eu și USR”, a declarat Iulian Lorincz.

Diana Stoica nu a răspuns solicitării Antena 3 CNN de a oferi un punct de vedere vizavi de această situație.

Florin Manole: „E jenant”

Mesajul a provocat reacții și în interiorul PSD. Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu, a reacționat, ulterior, la Antena 3 CNN, și a criticat dur mesajul redistribuit de Diana Stoica pe care l-a descris drept „golănesc” și „jenant”. Acesta a spus că a primit confirmări de la colegii din comisie că mesajul este autentic și a cerut clarificări în legătură cu situația.

„Un mesaj care a fost pus pe grupul Comisiei de Afaceri Europene este absolut autentic mi-au spus toți colegii mei din comisia respectivă care sunt și pe grup. Într-adevăr, este ceva uimitor, chiar neplăcut surprinzător.

Este un nivel al discursului doar prin contrast cu discuția noastră anterioară despre cât de importante sunt problemele de care sunt preocupați oamenii și, pe de altă parte, vedem coborârea la nivelul unui mesaj golănesc, aș zice, ca să nu mă duc mai departe. Aștept și eu clarificări, care sunt foarte importante pentru că da, avea dreptate domnul Lorincz. Este foarte important să avem niște criterii în legătură cu miniștrii desemnați, dezbateri, dar nu în halul ăsta și nu pe teme private, personale. E jenant”, a declarat Florin Manole.