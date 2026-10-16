Gafa Oanei Țoiu: ministra de Externe a transmis condoleanțe familiilor „celor răniți” în incidentele din Marea Neagră

Oana Țoiu a susținut o conferință de presă la finalul ședinței de guvern de vineri, 16 octombrie 2026. Foto: Guvernul României

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut vineri o gafă la conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern. Șefa diplomației românești a spus că „transmite condoleanțe familiilor celor răniți” în timpul atacurilor care au avut loc în ultimele zile în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Oana Țoiu a continuat spunând că după fiecare incident a luat legătura cu oficiali din „țările de naționalitate” ale victimelor. Ministra de Externe a afirmat, de asemenea, că în acest moment, Marea Neagră este unul dintre „cele mai riscante locuri” pentru un navigator.

Oana Țoiu a fost întrebată dacă drona care a lovit o navă în apele teritoriale ale României era de proveniență rusească.

„Autoritățile care se ocupă de partea de investigație tehnică sunt încă în proces de analiză. În momentul în care vor fi rezultatele, le vor anunța dumnealor. Însă noi, la nivel diplomatic, avem o poziție foarte clară față de responsabilitatea generării acestor riscuri la Marea Neagră. Marea Neagră în acest moment este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese din ultima vreme depășește practic riscurile din alte zone de comerț maritim”, a spus ministra de Externe.

Șefa MAE a dorit apoi să transmită condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în incidentele din Marea Neagră, dar a greșit.

„Și aici e un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte”, a spus Țoiu.

Președintele Nicușor Dan a spus, înaintea summitului Consiliului European, că România va avea o reacție după incidentul în care o navă a fost lovită în Marea Neagră, în apropiere de Sulina.

Întrebat dacă țara noastră va activa articolul 4 din Tratatul NATO, șeful statului a spus că autoritățile au nevoie de mai multe informații înainte de a lua o decizie.

De asemenea, într-un interviu pentru Bloomberg, președintele României a declarat că autoritățile române nu pot stabili încă, din punct de vedere tehnic, dacă dronele care au lovit două nave în largul coastei României, într-un interval de 12 ore, sunt rusești.

„Nu putem spune tehnic, în acest moment, că sunt rusești. Ceea ce putem spune este că am avut sute de drone aeriene pe granița dunăreană cu Ucraina care au trecut pe teritoriul românesc și despre o bună parte dintre ele putem spune că sunt rusești, deoarece avem bucăți din ele, cu componente rusești, care au fost deviate în timpul războiului către teritoriul României”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat însă că acestea au vizat un coridor maritim folosit de Ucraina pentru transportul mărfurilor, iar un astfel de coridor nu are de ce să fie atacat de altcineva.