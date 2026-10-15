Nicușor Dan, întrebat dacă România va activa articolul 4 al NATO după ce o navă a fost lovită în Marea Neagră: „O să existe o reacție”

Nicușor Dan a anunțat că România vrea ca securitatea la Marea Neagră să fie inclusă în discuțiile de la nivel european. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, înaintea summitului Consiliului European, că România va avea o reacție după incidentul în care o navă a fost lovită în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Întrebat dacă țara noastră va activa articolul 4 din Tratatul NATO, șeful statului a spus că autoritățile au nevoie de mai multe informații înainte de a lua o decizie.

„Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele, dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre discuțiile din cadrul NATO privind comandamentul de la Marea Neagră, găzduit de Turcia de mai mulți ani. Potrivit acestuia, se discută posibilitatea ca acest comandament să funcționeze prin rotație, atât în ceea ce privește conducerea, cât și locația.

„Poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Ne dorim și locația. Este un subiect pe care îl discutăm în NATO”, a mai spus Nicușor Dan.

România vrea ca securitatea la Marea Neagră să fie inclusă pe agendă

Nicușor Dan a anunțat că România vrea ca securitatea la Marea Neagră să fie inclusă în discuțiile de la nivel european și ca Uniunea Europeană să sprijine înființarea unui centru de securitate civilă pe care țara noastră intenționează să îl construiască împreună cu Bulgaria.

„O să fie o discuție mâine, generală, pe Ucraina și o discuție generală pe securitate. Ne interesează ca discuțiile despre Marea Neagră să fie incluse în dezbatere, să fie un sprijin al Uniunii pentru centrul de securitate civilă pe care vrem să îl construim cu Bulgaria”, a declarat președintele.

Șeful statului a spus că a avut deja o scurtă discuție cu premierul bulgar și că cei doi vor avea o întâlnire cu secretarul general al NATO pentru a coordona mai bine răspunsul la provocările de securitate din regiune.

„Am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar. Împreună cu acesta vom avea o discuție cu secretarul general NATO, ca să putem să vedem cum ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate la Marea Neagră”, a mai spus Nicușor Dan.