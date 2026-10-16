Mircea Badea, după meciul Universitatea Craiova - Getafe din Conference League: „Văd că suntem foarte exigenți la fotbal”

Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Agerpres

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, a vorbit, joi seară, de meciul Universității Craiova din Conference League cu Getafe, disputat la Craiova, terminat 1-1. După reacțiile din presa sportivă, Mircea Badea a întrebat, ironic, „de ce nu suntem mult mai tari la fotbal, de vreme ce avem atâția specialiști”. „Văd că suntem foarte exigenți la fotbal”, a spus el.

„Acum a jucat, înțeleg, echipa din România, Universitatea Craiova, în niște cupe europene și a jucat la Craiova, înțeleg, cu Getafe. Și e o întreagă suferință în presa de specialitate, cu experții și astea, oamenii din fotbal și astea, că a făcut 1-1 Craiova acasă cu Getafe. A deschis scorul Universitatea Craiova. Am văzut și eu, n-am văzut meciul, dar am văzut titluri. Bă, băiatule. Și după aia, pe final, a egalat Getafe. A dat ăla, înțeleg, un eurogol, orice ar însemna eurogol. Nu știu ce e eurogol, de parcă altfel ce gol ar fi fost? Și Craiova, ce gol a dat, sud-american? Putinistogol? Eurogol, da, înțeleg că e spectaculos. Eurogolul e unul spectaculos, nu știu, a vârât-o în vinclu, ceva de genul. Și e o întreagă: «Vai de mine, dar nu se poate».

«Jucătorul Craiovei, mitraliat. A atras furia analiștilor, după remiza cu Getafe. Cum să îl mai cheme Hagi la națională?» Nu știu de ce sunt pretențiile specialiștilor, orice ar însemna asta, pentru câți specialiști avem, inclusiv în fotbal, nu știu. Zău, de ce nu suntem mult mai tari la fotbal, de vreme ce avem atâția specialiști. Nu te-ai fi gândit? Într-o țară plină de specialiști n-ar trebui niște rezultate nu știu de care.

Mie mi se pare bine că n-au luat bătaie, că n-au pierdut. Eu n-am înțeles, noi chiar avem senzația că suntem foarte tari? Nu, pe bune. Așa văd și eu acum, de când difuzez și eu știri din sport uneori, așa, de două ori pe săptămână, văd că suntem foarte exigenți la fotbal. Adică, dom'ne ți se pare că suntem vecini cu... zi-mi o echipă, nu zic Barcelona sau alea, vi se pare că suntem Borussia Dortmund sau Bayern?”, a spus Mircea Badea.

Joi seară, Universitatea Craiova a jucat împotriva spaniolilor de la Getafe, în Conference League. Meciul s-a disputat la Craiova, iar scorula fost 1-1. Assad Al Hamlawi a deschis scorul pentru echipa din Bănie în minutul 59, însă Nemanja Gudelj a egalat în minutul 81.

Articol susținut de WINBET