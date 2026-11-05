Mircea Badea, după ce LeBron James a căzut peste o fană și i-a băut din pahar: „Gestul, vă dați seama, e știre peste tot pe planetă”

Mircea Badea (S) și LeBron James (D). Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, Mircea Badea, a vorbit, miercuri seară, despre incidentul în care LeBron James a căzut peste o fană din public, în timpul meciului, iar ulterior a luat o gură din paharul pe care îl ținea în mână. „Deci a căzut peste ea și după aia a zis: «Hei, sunteți OK?. Ce bei aici? Dă-mi și mie»”, a spus Mircea Badea, subliniind că „gestul, vă dați seama, e știre peste tot pe planetă”.

„Avem subiecte din sport. Moment neobișnuit cu LeBron James. Bănuiesc că toată lumea a auzit de LeBron James. Mă gândesc, nu știu, el este megastar, superstar mondial. LeBron James joacă baschet în Statele Unite ale Americii, are vreo 41 de ani, joacă de o viață și lumea face comparația asta. E o dezbatere teribilă pe planetă, nu doar în Statele Unite. Cine a fost cel mai tare și cel mai bun jucător de baschet din toate timpurile? Michael Jordan sau LeBron James?

În opinia mea, discuția ar trebui să îl legitimeze clar pe Michael Jordan, dar ar trebui să îl includă și pe Seth Curry, care este pur și simplu fenomenal, fenomenal și consistent, fenomenal și bun.

Dar LeBron James, ditamai cetățeanul, este... Ce a făcut starul? Acum joacă la Philadelphia 76ers. S-a ciocnit de un suporter, în sensul că el juca baschet și, când a venit așa, s-a împiedicat și a venit peste public, că publicul e foarte aproape de arenă, de teren. Așa se întâmplă des de-astea, mai ales dacă ești în primele rânduri. Am fost și eu la vreo, cred că la două meciuri NBA. Am fost și eu o dată la New York, chiar pe Madison Square Garden, și o dată în Los Angeles.

Așa. Deci LeBron James, 41 de ani, exact cum vă spun. Ce a făcut? A căzut. Uite, stați să vedeți, secvența e foarte tare. Peste... acolo, peste niște cetățeni care se uitau la meci. Și zice: «Sunteți OK? Sunteți OK?» . Și a luat și paharul cetățeanului, a luat o gură din paharul cetățeanului. Deci a căzut peste ea și după aia a zis: «Hei, sunteți OK?. Ce bei aici? Dă-mi și mie».

Și atunci gestul, vă dați seama, e știre peste tot pe planetă. Ia uite, a băut LeBron James din paharul cetățeanului, un pahar cu vin roșu, zice. O parte din băutură s-a vărsat pe brațul baschetbalistului, care a luat apoi paharul suporterului, a gustat vinul și s-a întors pe teren pentru a continua meciul.

Bine, e personaj, e miliardar. În acest moment LeBron James este miliardar, așa. Baschetbalistul și-a cerut scuze pentru incident. «Înainte de a gusta din vin, m-a îmbrățișat și mi-a spus că îi pare rău. A băut din pahar și apoi și-a văzut de treabă» , a spus cetățeanul care s-a pomenit cu.. așa.

Întrebat dacă intenționează să păstreze paharul din care băuse unul dintre cei mai cunoscuți baschetbaliști din lume, megastar, fanul a răspuns: «Nu, l-am aruncat».

Philadelphia 76ers are un sezon fabulos. Acum e în NBA.

Mie îmi plac foarte mult sporturile americane, îmi plac foarte mult. Hocheiul mi se pare suprem ca spectacol, suprem. Fotbalul american, baschetul american, baseball-ul... Nu, baseball-ul mi se pare de plictiseală absolută și mie mi se pare mult mai spectaculos Oina, sportul nostru național. Tot aud asta cu sportul nostru național. Nu am... V-ați dus vreodată la oină, la vreun meci de oină? Am fost eu. Mi s-a părut extraordinar de spectaculos, mult mai spectaculos decât baseball-ul, infinit. Nici nu se compară.

Bun. Cică Mugur Isărescu ar fi jucat oină în tinerețe. Îți dai seama așa ceva? Cred că e adevărat, că am auzit de la un cetățean credibil”, a spus Mircea Badea.

Ulterior, el a prezentat și o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății: 1 din 4 adolescenți nu fac nici măcar o oră de sport pe săptămână, la nivel mondial.

„Bun. Acum, tot despre sport vorbim. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) face statistici și ne spune următoarea treabă: un adolescent din patru la nivel global, deci pe planeta Pământ, unu din patru nu face nicio oră de mișcare pe săptămână.

Eu m-aș fi așteptat trei din patru. De ce să vă mint? Adică, pentru mine, faptul că doar unul din patru înseamnă că trei din patru fac. Eu aș fi, dacă m-ai fi întrebat la nivel, așa, absolut intuitiv, aș fi spus că trei din patru nu fac. Cică nu, unu din patru nu face nicio oră de mișcare pe săptămână.

240 de milioane de adolescenți din întreaga lume sunt complet inactivi din punct de vedere fizic, deci nu se mișcă deloc. Adolescenții și adolescentele au declarat că sunt activi în medie... Este și pe propria declarație, că aici nici nu ai cum să măsori. Au făcut și ei sondaje. Au declarat că sunt activi în medie doar 2,7 zile pe săptămână și doar 14% spun că participă la o activitate fizică în fiecare zi a săptămânii.

Și sigur că OMS amintește că inactivitatea este un factor de risc major pentru boli cardiace, diabetul de tip 2, anumite forme de cancer, tot felul de lucruri.

Nu vreau să intru în astea care sunt foarte nasoale, dar lumea se preocupă că, deși avem cultura asta, uite, ne uităm nonstop la fotbal. Ne uităm, se uită mulți oameni pe planeta Pământ. Mi se pare că și pe AntenaPLAY poți să te uiți la NBA. Se uită și în România. Sigur, da, pe planetă se uită lumea la baschet, se uită la tot felul, de la tenis, nu mai zic. Cică nu se face sport.

Asta cu dusul la sală, stat în cur, pe scaun și făcut brațe Se pune la mișcare? Nu, doar întreb: nu-i, nu am nimic cu dusul la sală. Deci asta se pune? Dacă stau așa pe scaun și fac așa, se pune ca mișcare? Da, eu nu aș pune-o la mișcare. Adică nu... O fi mișcare.

Și asta îi tot spun lui fi-miu. Zic: «Tătuțule, mă uit așa»... E un discurs, cred că l-am masterizat pe săracul copil, că iarăși vine moșul ăsta nebun să mă plictisească îngrozitor. «Când mă uit așa în jur...», în jur însemnând la nivel global, în jur, nu în imediata apropiere. Așa, în jur, pe planetă, fac ochii roată pe planetă. Zic: «Iubitul lui tata, cu atâta efort...». El, săracul, e un tip care depune efort de toate felurile, dar eu tot îi spun, ca să fiu eu liniștit că îi spun.

Zic: «Un pic, un pic de efort, o doză mică de efort, de toate felurile, și cu o fracțiune, o fracțiune de voință de a face ce știi că trebuie să faci, xând nu ai chef să faci acel ceva, vei fi în top 0,001% de pe planeta Pământ».

Uite, să vă arăt una dintre reclamele mele favorite, neimportant la ce este. Este cu un cetățean, desigur că îmi scapă acum cum îl cheamă, genial. A fost MVP, Most Valuable Player, cel mai valoros jucător la două Super Bowl-uri. Deci, la finala aia de fotbal american, da, se uită un sfert de planetă Pământ. Şi are de-alea de câștigat, campionatul, inele de-alea, cum primesc ei, și face o reclamă.

Reclama este genială. Îmi place foarte mult. E foarte veche. E de 100 de ani. Deci două titluri, două inele. Am muncit la greu, poate anul ăsta pot să fac o mică pauză. Și asta a fost pauza. Și acum vine și spune concluzia, zice: «Toți oamenii sunt creați egal. Unii muncesc mai mult în presezon»

Mi s-a părut genial. Zice: «Anul ăsta am muncit foarte mult». Spune de titlurile alea, inelele alea. Zice: «Am muncit foarte mult anul ăsta, o să iau o pauză» și inspiră şi face... A fost foarte bine.

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