Primul contracandidat al lui Gianni Infantino: Ramon Vega și-a anunțat oficial candidatura pentru șefia FIFA

4 minute de citit Publicat la 12:29 05 Noi 2026 Modificat la 12:29 05 Noi 2026

Ramon Vega. Foto: Getty Images

Fostul internaţional elveţian Ramon Vega şi-a anunţat oficial, joi, candidatura la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA). Astfel, fostul fundaș devine prima personalitate a fotbalului care anunță, în mod oficial, că îl contracandidează pe Gianni Infantino, potrivit Agerpres.

Ramon Vega, în vârstă de 55 ani, fost jucător al echipelor Tottenham Hotspur şi Celtic Glasgow, este prima personalitate din lumea fotbalului care anunţă, în mod public, că va candida împotriva actualului președinte FIFA, compatriotul său Gianni Infantino, cu ocazia alegerilor care vor avea loc pe 18 martie 2027 la Rabat, Maroc.

„Îmi anunţ oficial candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA - 17 martie 2027, Rabat, Maroc. Fotbalul aparţine oamenilor, nu celor care îl controlează. Fotbalul se află la o răscruce decisivă. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela viitorul jocului nostru frumos pentru generaţiile viitoare. Declarăm toleranţă zero faţă de conducerea care a umilit pasiunea a cinci miliarde de fani ai fotbalului din întreaga lume şi a insultat demnitatea, dăruirea şi integritatea milioanelor de oameni care îşi dedică viaţa jocului nostru frumos.

Fotbalul aparţine oamenilor. Pasiunea lor merită respect, vocile lor merită să fie auzite, iar contribuţiile lor merită recunoaştere - niciodată umilinţă, intimidare sau dispreţ.

După mai bine de un deceniu de pregătiri, îmi anunț oficial candidatura la președinția FIFA pentru anul 2027. Alături de mine se află soția mea maghiară, Claudia, o pionieră cu peste 25 de ani de experiență în fotbalul masculin profesionist. Împreună, împărtășim un angajament de neclintit pentru restabilirea încrederii, reformarea guvernanței și reunirea familiei globale a fotbalului.

Aduc cu mine mentalitatea unui jucător, disciplina unui fundaș și zeci de ani de experiență, de pe terenul de joc până în sala de ședințe.

Mi-am apărat echipa pe teren. Acum sunt gata să apăr fotbalul însuși — integritatea lui, oamenii lui și viitorul lui.

Candidatura mea nu este motivată de ambiție personală, putere sau privilegii. Este motivată de responsabilitate, convingere și o dragoste profundă pentru jocul care mi-a oferit totul.

Nu candidez pentru a continua războiul. Candidez pentru a-i pune capăt. Niciun individ nu este mai important decât fotbalul. Nicio instituție nu ar trebui să se plaseze vreodată deasupra jocului.

Aceasta nu este doar o anunțare a candidaturii. Este un apel la o schimbare fundamentală, un angajament față de reconciliere și o viziune pentru o nouă eră a fotbalului mondial”, a scris el, într-un mesaj pe X.

? OFFICIAL ANNOUNCEMENT I FORMALLY ANNOUNCE MY CANDIDACY FOR THE FIFA PRESIDENTIAL ELECTION — 18 MARCH 2027 RABAT, MOROCCO FOOTBALL BELONGS TO THE PEOPLE — NOT TO THOSE WHO CONTROL IT. Football stands at a defining crossroads. The decisions we make today will shape the future of our beautiful game for generations to come. WE DECLARE ZERO TOLERANCE for leadership that has humiliated the passion of five billion football fans around the world and insulted the dignity, dedication and integrity of the millions of people who devote their lives to our beautiful game. Football belongs to its people. Their passion deserves respect, their voices deserve to be heard, and their contributions deserve recognition — never humiliation, intimidation or contempt. After more than a decade of preparation, I formally announce my candidacy for the Presidency of FIFA in 2027. Alongside me stands my Hungarian wife and First Lady, Claudia — a pioneer with over 25 years of experience in professional men s football. Together, we share an unwavering commitment to restoring trust, reforming governance and reuniting the global football family. I bring the mentality of a player, the discipline of a defender and decades of experience from the pitch to the boardroom. I defended my team on the field. Now I am ready to defend football itself — its integrity, its people and its future. My candidacy is not driven by personal ambition, power or privilege. It is driven by responsibility, conviction and a profound love for the game that has given me everything. I AM NOT STANDING TO CONTINUE THE WAR. I AM STANDING TO END IT. No individual is greater than football. No institution should ever place itself above the game. This is not merely an announcement of candidacy. It is a call for fundamental change, a commitment to reconciliation and a vision for a new era of world football. I invite every member association, player, coach, referee and supporter across the world to read my full official presidential announcement attached below. ? Read it. Reflect on it. Challenge its ideas. Above all, join the conversation about the future of the game we all love. Ramon Vega Candidate for the Presidency of FIFA 2027 @BBCSport @bbc5live @BBCAfrica @bbcnewsjapan @BBCBreaking @SkySportsNews @AP @ReutersSports @afpfr @Reuters @cnni @AFP @EFEnoticias @EFEdeportes @cplussportafr @dpa @MTIhivatalos @MirrorFootball @johncrossmirror @danroan @RobHarris @jijicom_ent @tassagency_en @euronews @guardian @business @nytimes @FOXSports @SaudiPressNews @Gazzetta_it @CorSport @diarioas @marca @arabnews @elpais_deportes @News24Aust @snewsafrica @mog_russEN @AsianetNewsML @API_official @FansEurope @bbcsportmark @UEFA @theafcdotcom @CAF_Online @Concacaf @OFCfootball — Ramon Vega (@Ramon_Vega71) November 4, 2026

Gianni Infantino, aflat în funcţie din 2016, beneficiază de susţinerea confederaţiilor din America de Sud, Africa, Asia şi Oceania în cursa pentru realegerea sa.

Confederaţia europeană, UEFA, a declarat în schimb că „şi-a pierdut încrederea” în Infantino după lansarea proiectului, dar abandonat între timp, de înfiinţare a unei societăţi care să gestioneze competiţiile FIFA, inclusiv Cupa Mondială, cu acţionariat privat.

UEFA şi-a propus să identifice un candidat care se opună lui Infantino la alegerile pentru preşedinţia FIFA de anul viitor, dar până acum nu a fost anunţat niciun nume, cu două săptămâni înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor, care este 18 noiembrie.

Totuși, L'Equipe scria, pe 29 octombrie, că trei nume au fost vehiculate până acum, printre care și cel al lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF).