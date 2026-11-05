Antena 3 CNN Sport Primul contracandidat al lui Gianni Infantino: Ramon Vega și-a anunțat oficial candidatura pentru șefia FIFA

Primul contracandidat al lui Gianni Infantino: Ramon Vega și-a anunțat oficial candidatura pentru șefia FIFA

Andrei Paraschiv
4 minute de citit Publicat la 12:29 05 Noi 2026 Modificat la 12:29 05 Noi 2026
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ramon vega fost fotbalist elvetian
Ramon Vega. Foto: Getty Images

Fostul internaţional elveţian Ramon Vega şi-a anunţat oficial, joi, candidatura la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA). Astfel, fostul fundaș devine prima personalitate a fotbalului care anunță, în mod oficial, că îl contracandidează pe Gianni Infantino, potrivit Agerpres.

Ramon Vega, în vârstă de 55 ani, fost jucător al echipelor Tottenham Hotspur şi Celtic Glasgow, este prima personalitate din lumea fotbalului care anunţă, în mod public, că va candida împotriva actualului președinte FIFA, compatriotul său Gianni Infantino, cu ocazia alegerilor care vor avea loc pe 18 martie 2027 la Rabat, Maroc.

„Îmi anunţ oficial candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA - 17 martie 2027, Rabat, Maroc. Fotbalul aparţine oamenilor, nu celor care îl controlează. Fotbalul se află la o răscruce decisivă. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela viitorul jocului nostru frumos pentru generaţiile viitoare. Declarăm toleranţă zero faţă de conducerea care a umilit pasiunea a cinci miliarde de fani ai fotbalului din întreaga lume şi a insultat demnitatea, dăruirea şi integritatea milioanelor de oameni care îşi dedică viaţa jocului nostru frumos.

Fotbalul aparţine oamenilor. Pasiunea lor merită respect, vocile lor merită să fie auzite, iar contribuţiile lor merită recunoaştere - niciodată umilinţă, intimidare sau dispreţ.

După mai bine de un deceniu de pregătiri, îmi anunț oficial candidatura la președinția FIFA pentru anul 2027. Alături de mine se află soția mea maghiară, Claudia, o pionieră cu peste 25 de ani de experiență în fotbalul masculin profesionist. Împreună, împărtășim un angajament de neclintit pentru restabilirea încrederii, reformarea guvernanței și reunirea familiei globale a fotbalului.

Aduc cu mine mentalitatea unui jucător, disciplina unui fundaș și zeci de ani de experiență, de pe terenul de joc până în sala de ședințe.

Mi-am apărat echipa pe teren. Acum sunt gata să apăr fotbalul însuși — integritatea lui, oamenii lui și viitorul lui.

Candidatura mea nu este motivată de ambiție personală, putere sau privilegii. Este motivată de responsabilitate, convingere și o dragoste profundă pentru jocul care mi-a oferit totul.

Nu candidez pentru a continua războiul. Candidez pentru a-i pune capăt. Niciun individ nu este mai important decât fotbalul. Nicio instituție nu ar trebui să se plaseze vreodată deasupra jocului.

Aceasta nu este doar o anunțare a candidaturii. Este un apel la o schimbare fundamentală, un angajament față de reconciliere și o viziune pentru o nouă eră a fotbalului mondial”, a scris el, într-un mesaj pe X.

Gianni Infantino, aflat în funcţie din 2016, beneficiază de susţinerea confederaţiilor din America de Sud, Africa, Asia şi Oceania în cursa pentru realegerea sa.

Confederaţia europeană, UEFA, a declarat în schimb că „şi-a pierdut încrederea” în Infantino după lansarea proiectului, dar abandonat între timp, de înfiinţare a unei societăţi care să gestioneze competiţiile FIFA, inclusiv Cupa Mondială, cu acţionariat privat.

UEFA şi-a propus să identifice un candidat care se opună lui Infantino la alegerile pentru preşedinţia FIFA de anul viitor, dar până acum nu a fost anunţat niciun nume, cu două săptămâni înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor, care este 18 noiembrie.

Totuși, L'Equipe scria, pe 29 octombrie, că trei nume au fost vehiculate până acum, printre care și cel al lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF).

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Etichete: fotbal Gianni Infantino FIFA

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