AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament

O categorie de contribuabili este vizată de propunerea AUR privind pensionarea anticipată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Formațiunea AUR a depus în Palrament o propunere legislativă care vizează persoanele diagnosticate cu cancer. Conform propunerii, acestea ar urma să poată beneficia de pensie pentru limită de vârstă începând cu 60 de ani, sub condiția realizării stagiului minim de cotizare contributiv prevăzut de lege, informează un comunicat postat pe site-ul partidului.

Inițiativa legislativă prevede, în cazul bolnavilor de cancer, că dreptul la pensionare anticipată față de vârsta standard se acordă la cerere, indiferent de capacitatea de muncă a beneficiarului și de stadiul evolutiv al bolii. Prevederile rămân valabile și pentru cazul pacienților aflați în remisie.

Astfel, măsurile îi vizează atât pe cei care urmează tratamente sau se află sub monitorizare medicală, cât și pe cei care au încheiat tratamentul și și-au reluat activitatea profesională.

Dumitrina Mitrea, deputat AUR, este inițiatoarea proiectului de lege și susține că persoanele care au trecut printr-o afecțiune oncologică trebuie protejate de creșterea automată a vârstei de pensionare. Potrivit acesteia, reducerea vârstei standard de pensionare la 60 de ani pentru pacienții oncologici care au realizat stagiul minim de cotizare trebuie să se aplice indiferent de eventualele modificări viitoare aplicate populației generale.

Inițiator: O plasă de siguranță pentru cei a căror viață a fost scurtată de boală

„Actuala lege a pensiilor mărește automat vârsta de pensionare în funcție de evoluția statistică a speranței de viață. Această formulă rigidă ignoră complet realitatea biologică a celor care au trecut prin trauma unui cancer. Împreună cu colega mea, deputatul Andra Constantinescu, am inițiat o propunere legislativă pornită chiar din dialogul cu pacienții oncologici care continuă să muncească, prin care reparăm o nedreptate strigătoare la cer.

Nu cerem privilegii, ci o plasă de siguranță pentru cei care au realizat stagiul minim de cotizare, dar a căror viață a fost scurtată de boală”, a declarat Dumitrina Mitrea.

Potrivut AUR, pacienții oncologici fac parte dintr-o realitate medicală și socială care justifică un tratament diferențiat în materia protecției sociale.

Formațiunea mai susține că aceia care au trecut prin cancer și au continuat să muncească și să contribuie la sistemul public de pensii nu ar trebui să fie lipsiți de o măsură de protecție adaptată situației lor, chiar dacă la momentul pensionării, boala se află în remisie.