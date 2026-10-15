Niște bancnote vechi care au ajuns într-un magazin second-hand s-au dovedit a fi extrem de rare și s-au vândut cu 100.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 16:17 15 Oct 2026 Modificat la 16:23 15 Oct 2026

Bancnotele găsite la magazinul caritabil sunt foarte rare și valoroase FOTO: Casa de licitații Noonans

O colecție de bancnote rare, donată unui magazin second-hand caritabil din Edinburgh, Scoția, a fost vândută la licitație cu peste 85.000 de lire sterline (100.000 de euro).

Aproape 160 de bancnote din întreaga lume au fost donate magazinului Fundației Britanice a Inimii (British Heart Foundation – BHF), situat în centrul comercial Straiton Retail Park, potrivit BBC.

Voluntarii magazinului au sesizat potențiala valoare a colecției și au trimis-o la o casă de licitații specializată.

Licitația a adus 85.860 de lire sterline care vor sprijini activitatea BHF de cercetare a bolilor de inimă și ale sistemului circulator. De asemenea, casa de licitații Noonans a renunțat la comisionul perceput de obicei vânzătorului.

Colecția cuprindea bancnote-specimen și bancnote de probă, printre care se număra o bancnotă rară, nepusă în circulație, cu portretul tinerei regine Elisabeta a II-a. Aceasta fusese emisă de Consiliul Comisarilor pentru Monedă din Malaya și Borneo Britanic.

Alte piese deosebite au fost o bancnotă de probă cromatică de 10 dinari irakieni, din 1947, extrem de rară, și o bancnotă-specimen de 100 de riali din Arabia Saudită, datând din 1961.

David McCormack, managerul magazinului, a declarat: „Când donația a ajuns la magazin, ne-am uitat cu toții prin dosare, dar nu știam prea multe despre bancnote, așa că le-am trimis echipei noastre de eBay din Leeds, pentru a le cerceta.

Când am descoperit valoarea lor potențială, am rămas uluiți.

Este incredibil de emoționant să vezi cum o donație primită de magazinul tău poate aduce o sumă atât de importantă pentru organizația caritabilă. Suntem foarte mândri că donatorul a ales să ne încredințeze această colecție”.

Allison Swaine-Hughes, directoarea comercială a BHF, a declarat că organizația caritabilă este „absolut încântată”.

„Suntem extrem de recunoscători donatorului care a ales să ne încredințeze aceste bancnote remarcabile, precum și minunatei noastre echipe din magazinul din Edinburgh, care și-a dat seama că această donație era cu totul specială.

Este minunat să ne gândim că o colecție donată cu generozitate unuia dintre magazinele noastre caritabile poate contribui, în cele din urmă, la strângerea unei sume atât de impresionante pentru cercetarea care salvează vieți”, a spus ea.

Andrew Pattison, reprezentant al casei de licitații Noonans, a declarat că a fost „un mare privilegiu să gestioneze această colecție excepțională de bancnote-specimen și bancnote de probă” în numele BHF.

„Astfel de piese, de o asemenea calitate, sunt extrem de rare, iar colecționarii din întreaga lume au răspuns foarte bine. Multe dintre bancnote s-au vândut la prețuri ceva mai mari decât cele obișnuite, datorită caracterului caritabil al vânzării”, a adăugat el.