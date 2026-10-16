Cazul „Maricarmen” din Florența. O femeie de 94 de ani va fi dată afară din casă după ce proprietarul i-a triplat chiria

Apartamentul de 70 de metri pătrați este locuința Francăi încă de la începutul anilor 1960. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

O femeie în vârstă de 94 de ani din Florența ar putea fi dată afară din casa în care a locuit mai bine de 60 de ani, după ce proprietarul a anunțat că îi va tripla chiria de la 450 de euro la 1.200 de euro pe lună, relatează Euronews. Cazul este similar cu cel al lui Maricarmen, o femeie de 87 de ani care a fost evacuată din casa în care a trăit toată viața tot după ce chiria a fost triplată.

Femeia, care este văduvă, aproape oarbă și se deplasează cu ajutorul unui cadru de mers, nu știe că și-ar putea pierde locuința. Fiica ei nu i-a spus încă.

Contractul Francăi expiră în februarie, iar familia ei spune că nu își va permite să îl reînnoiască având în vedere că proprietarul i-a triplat chiria.

„Mama mea are o pensie minimă și încasează și pensie de urmaș a tatălui meu. Dacă ar trebui să plătească 1.200 de euro chirie ar rămâne fără bani, nu ar mai avea nici ce să mănânce”, a spus fiica ei pentru Corriere Fiorentino.

Femeia a cerut să nu îi fie publicat numele, deoarece nu s-a putut îndura să-i spună mamei ei în ce situație se află.

Apartamentul de 70 de metri pătrați este locuința Francăi încă de la începutul anilor 1960. A locuit acolo împreună cu soțul ei, iar fiica sa s-a născut în acel apartament.

Potrivit acesteia, este singurul loc în care mama ei se simte cu adevărat acasă. Locuința este plină de fotografii cu nepoții, tablouri reprezentând străduțele înguste ale Florenței și amintiri de la nunta fiicei sale.

În clădire se află mai multe apartamente, toate deținute de același proprietar. Pe vremuri, aici locuiau în principal familii din Florența, multe dintre ele stabilite în imobil de generații întregi, însă, de-a lungul anilor, chiriașii s-au schimbat.

Din câte știe fiica sa, apartamentele nu sunt transformate în locuințe pentru închiriere în regim turistic, ci continuă să fie folosite în scop rezidențial obișnuit. Ea crede însă că noua conducere dorește să obțină venituri mult mai mari din proprietăți.

„M-au sunat să-mi spună că nu vor reînnoi contractul mamei mele. Contractul era reînnoit o dată la doi ani. Mi-au spus că, pentru ca ea să poată rămâne acolo, chiria ar trebui să crească la 1.200 de euro pe lună. Dar cum poți să-i ceri atâția bani unei pensionare de 94 de ani?”, a declarat femeia pentru publicație.

Familia înțelege că chiria nu poate rămâne la fel pentru totdeauna, iar fiica ei spune că ar putea plăti diferența, ca mama ei să își trăiască ultimii ani în casa pe care o iubește.

„Am putea să plătim o majorare mică, aș ajuta-o. Dar de la 450 de euro la 1.200 e cu totul altceva. E o sumă imposibilă. Și ce mă doare este că nici măcar nu sunt dispuși să negociem, să ajungem la un compromis”, a spus ea.

Femeia a cerut ajutorul sindicatului chiriașilor Sunia.

Cazul Francăi nu este unic. Chiriile s-au majorat puternic în Toscana, unde 2.427 de ordine de evacuare au fost emise în 2025. 35% dintre acestea au fost pentru Florența.

Cazul Francăi amintește izbitor de cel al Maríei del Carmen Abascal, cunoscută drept Maricarmen, femeia în vârstă de 87 de ani care a devenit un simbol al luptei pentru locuințe din Spania, după ce o majorare substanțială a chiriei a dus la evacuarea sa din locuința din Madrid. Ea a murit în spital câteva zile mai târziu.