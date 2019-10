Meleşcanu, fără emoții la moțiunea de cenzură: Politica se face pe voturi, ca şi fotbalul pe goluri

Foto: gov.ro

Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, consideră că ar fi mult mai bine pentru România ca Guvernul actual să îşi continue mandatul până la capăt şi să răspundă în faţa alegătorilor la alegerile de anul viitor.



"Lucrul cel mai important pentru România, la ora actuală, este păstrarea unui echilibru şi a unei funcţionări normale a statului. Cred că este mult mai bine să avem un guvern care să îşi ducă mandatul până la capăt şi să fie responsabil în faţa alegătorilor la alegerile de anul viitor", a afirmat Meleşcanu, joi, la Parlament, potrivit Agerpres.



Referindu-se la afilierea sa politică, Meleşcanu a explicat: "După cum ştiţi am fost exclus din partid, din ALDE. Am o procedură la tribunal, o cerere privind anularea acestei decizii. Până la decizia judecătorească va trebui să fiu şi eu într-un grup afiliat şi sunt afiliat la grupul PSD".



El a precizat că fiecare membru ALDE cu care a vorbit va vota la moţiune aşa cum îi dictează conştiinţa.



"Lucrurile sunt foarte clare, până la urmă orice moţiune se bazează pe numărul de voturi. Vom vedea joi care este, de fapt, balanţa, echilibrul de forţe. (...) Fiecare va vota aşa cum îi dictează conştiinţa. Nu facem vânătoare de voturi. Cei nemulţumiţi în ALDE vin singuri (de partea PSD - n.r.), nu e nevoie să le descriu eu drumul. (...) Am discutat cu toţi colegii. Fiecare are responsabilitatea lui. Nu negociez şi nu cer nimic nimănui. Depinde de conştiinţa fiecăruia. Noi, ALDE, am fost doi ani şi jumătate la guvernare. Trebuie să ne asumăm şi lucrurile bune şi lucrurile mai puţin bune pe care le-am făcut. Din acest punct de vedere fiecare trebuie să decidă cum se va poziţiona la vot", a spus Meleşcanu.



Întrebat dacă are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură, el a răspuns: "Nu e vorba de emoţii. Până la urmă politica se face pe voturi, ca şi fotbalul pe goluri. Nu are rost să ne facem emoţii. O să vedem ce o să se întâmple. Eu ţin cu echipa câştigătoare".