Mesajul premierului Ilie Bolojan pentru românii din Austria: „Toţi cei care sunteţi aici buni cetăţeni ne faceţi cinste”

La recepţie a participat şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Foto: captură Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a participat, miercuri, la recepţia organizată de ambasada ţării noastre la Viena cu ocazia Zilei Naţionale, unde a transmis un mesaj pentru comunitatea de români din Austria. Prim-ministrul le-a mulțumit celor care sunt „buni cetățeni” pentru că fac cinste României.

Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială de două zile în Austria. Primul eveniment la care a participat la Viena a fost recepția organizată de ambasada ţării noastre la Viena cu ocazia Zilei Naţionale a României. La eveniment, a participat şi cancelarul Christian Stocker.

Premierul a mulţumit comunităţii româneşti din Austria pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.



„Sunt onorat să fiu în această seară la Viena pentru a marca Ziua Naţională a României. Trebuie să mulţumesc comunităţii româneşti din Austria pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcţii şi până la cele mai calificate meserii pe care le desfăşoară. Toţi cei care sunteţi aici buni cetăţeni ne faceţi cinste şi vă mulţumesc pentru acest lucru, vă asigur de respectul Guvernului României. Se cuvine, de asemenea, să mulţumesc poporului austriac, Guvernului Austriei, autorităţilor de aici pentru modul în care au primit comunitatea românească şi pentru sprijinul pe care îl acordă în vederea integrării ei”, a spus Ilie Bolojan.



El a subliniat importanţa împărtăşirii aceloraşi valori.

„Tuturor prietenilor României care sunteţi aici vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa dumneavoastră, pentru colaborarea cu reprezentanţii ţării noastre. Cred că pe toţi ne unesc aceleaşi valori ale libertăţii, ale democraţiei şi ale respectului între noi. Vă mulţumesc încă o dată pentru prezenţa dumneavoastră şi pentru prietenia dumneavoastră”, a adăugat premierul.

Şeful Executivului a prezentat, de asemenea, agenda vizitei oficiale pe care o efectuează în Austria, la invitaţia cancelarului Stocker.



„În întâlnirile pe care le vom avea mâine, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu domnul cancelar şi echipa guvernamentală austriacă, vom dezvolta în continuare colaborarea dintre România şi Austria.

Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung. Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în aşa fel încât popoarele noastre să aibă de câştigat”, a evidenţiat Bolojan, care i-a mulţumit cancelarului austriac pentru participarea la evenimentul organizat la Ambasada României.



La recepţie a participat şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Anterior vizitei în Austria, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban, la Budapesta. Cei doi au avut „o discuţie pragmatică”, a anunțat Guvernul.