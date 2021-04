Mihai Chirica s-a suspendat din funcția de președinte al PNL Iași: "Am devenit ținta unor atacuri politice și de altă natură care nu se mai opresc"

Mihai Chirica a fost inculpat în ancheta penală instrumentată de DIICOT, în dosarul privind concesionarea unui teren dintr-o zonă bună a Iașiului.

"Așa cum am declarat și în luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzațiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale și cu care am făcut echipă pentru continuarea schimbării în bine a Iașului. Nu am renunțat la acest principiu și la această decizie.

Mihai Chirica: Am devenit ținta unor atacuri politice și de altă natură care nu se mai opresc

Din aceste motive am decis ca începând de astăzi, 28 aprilie 2021, să mă suspend din funcția de președinte interimar al Filialei Iași a PNL. Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaș normal nu voi participa la nicio competiție internă în partid", a anunțat miercuri, Mihai Chirica.

Edilul din Iaşi a vorbit și despre frământările politice din judeţ care au dus la un conflict între filialele locale ale PNL și USR PLUS.

Chirica: PNL parcurge o perioadă dificilă, fără rezultatele dorite

"Încă de la începutul anului, am constatat o tensionare vizibilă și o deteriorare a scenei politice ieșene. Eu, personal, ca primar și ca lider politic, am devenit ținta unor atacuri politice și de altă natură care nu se mai opresc. În toată această perioadă am fost pus în situații inedite, neașteptate și, mai ales, în contradicție cu principiile mele morale și obiectivele mele politice și administrative.

Din păcate, la Iași, partidele politice au încetat să fie vehicule ale competiției de idei, dialogului și negocierii pentru cele mai bune soluții pentru comunitate și au devenit instrumente de luptă și distrugere a persoanelor și instituțiilor....

Cred că PNL parcurge o perioadă dificilă, într-un efort susținut, dar fără rezultatele dorite, de coabitare și colaborare cu alte partide politice. Nu pot fi decât dezamăgit de modalitatea neproductivă de funcționare a acestei alianțe aflate la guvernare și de faptul că rezultatele acesteia nu sunt conforme cu năzuințele PNL și ale românilor", a mai spus Chirica.

El a fost inculpat după descinderiile DIICOT de luni care au avut loc atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti.

Potrivit unor surse DIICOT, primarul Iașiului, Mihai Chirica, este inculpat în dosarul în care mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat în vederea obținerii, în mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul public, pe care au construit o clădire.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 2 milioane de lei.

În acest dosar, au fost reţinute patru persoane: Claudiu Asimionesei – patronul ziarului "Bună Ziua Iași", Alexandru Mustiață – fostul arhitect al orașului, Răzvan Ionuț Costin – notar public și Victor Gavriluță – inspectorul de la Serviciul GIS Cadastru Iași.

De asemenea, alte șapte persoane, între care și fostul viceprimar al orașului, Gabriel Harabagiu, sunt puse sub control judiciar.

Poliţiştii şi ofiţerii DIICOT au descins, luni dimineaţă, în birourile Primăriei Iaşi, la primarul Mihai Chirica şi la city managerul Gabriel Harabagiu, fost viceprimar și la sediul BZI, în biroul patronului Ghiocel Asimionesei.

Este vorba de un caz de înşelăciune cu un teren ce aparţine Primăriei Iaşi, în care sunt implicaţi avocaţi, notari şi funcţionari publici, iar percheziţii în acest dosar au avut loc luni şi în Capitală.

Din primele informaţii, ar fi vorba despre un teren pe care primăria i l-ar fi dat lui Asimionesei, iar acesta ar fi construit acolo un bloc, potrivit presei locale. Chirica este suspectat că ar fi omis să sesizeze organele judiciare, deși știa despre săvârșirea unei infracțiuni.

Comunicatul DIICOT, emis luni presei, arată că percheziţiile au avut loc într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru infracţiunile de grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu şi instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual.

Potrivit oficialilor, în 2016, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul unei instituţii publice, respectiv Primăria Iaşi, pe care au construit blocuri de locuinţe, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei.

DIICOT: Infracţiunea, posibilă prin acordarea sprijinului de către avocaţi, notari şi funcţionari publici

"Infracţiunea ar fi avut drept scop obţinerea, în mod fraudulos, a unor terenuri din patrimoniul unei instituţii publice, pe care ar fi urmat să fie construite blocuri de locuinţe, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei", potrivit procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași.

Din Primărie au fost ridicate documente şi au fost făcute percheziţii la unele departamente ale administraţiei locale. Totul ar avea legătură cu dosarul "Sărărie", potrivit surselor citate de presa locală.

"Nu sunt descinderi, au cerut documente pe care noi le-am trimis deja Parchetului, referitor la un contract de asociere participaţiune din 2005.

Au venit să şi ia documentele, de altfel mai există un pachet de documente trimise la ei. Noi am sesizat instituţiile statului şi cred că am făcut bine", susţine primarul din Iaşi, Mihai Chirica.

"Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Iaşi, efectuează 22 de percheziţii domiciliare, în municipiul Iaşi şi municipiul Bucureşti. 26 de persoane urmează să fie conduse la audieri.

Reacţia primarului Mihai Chirica, la percheziţii

La data de 26 aprilie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Iaşi, efectuează 22 de percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu în formă continuată şi instigare la infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual.

Din cercetări a reieşit că activitatea infracţională a grupului s-ar fi desfăşurat începând cu anul 2016 şi ar fi avut drept scop obţinerea, în mod fraudulos, a unor terenuri din patrimoniul unei instituţii publice, pe care ar fi urmat să fie construite blocuri de locuinţe, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei.

De asemenea, a rezultat faptul că activitatea infracţională ar fi fost posibilă prin acordarea sprijinului de specialitate de către avocaţi, notari şi funcţionari publici din cadrul unei instituţii publice.

Urmează să fie puse în executare 26 de mandate de aducere emise de D.I.I.C.O.T. - S.T. Iaşi, 15 dintre acestea fiind pe numele persoanelor bănuite de comiterea faptelor.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău şi Vaslui, iar la acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi", se arată în comunicatul transmis luni presei de DIICOT.



