Mihai Fifor: Iohannis atacă PSD, dar el nu a făcut nimic timp de cinci ani

Preşedintele Klaus Iohannis atacă PSD, dar el "nu a făcut nimic timp de cinci ani", a afirmat, miercuri, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor.



"Preşedintele Alianţei austerităţii, Klaus Iohannis, care nu a făcut nimic timp de 5 ani, atacă PSD pentru că face lucruri bune pentru români şi pentru România. Ca şi Opoziţia, Iohannis cere abrogarea OUG 114. Ştiţi ce ar însemna asta, domnule preşedinte? Să vă spun: ar însemna să lăsăm din nou preţurile la gaze şi la energie să urce până la cer, cum le-a lăsat Guvernul dvs, guvernul tehnocrat, Dacian Cioloş; ar însemna să tăiem salariul minim din construcţii, pe care tocmai l-am mărit ca să ne păstrăm muncitorii în ţară; ar însemna să anulăm Fondul de Dezvoltare şi Investiţii şi toate proiectele de investiţii depuse deja, inclusiv de sute de primari ai partidului dvs, PNL; ar însemna să reinstaurăm paradisul bancar în România, pe spatele românilor covârşiţi de ratele mărite artificial. Asta propuneţi domnule preşedinte? În mod clar, acesta nu este în interesul cetăţenilor români. Şi-atunci vă întreb: interesele cui le susţineţi dumneavoastră?", a scris Mihai Fifor pe Facebook.



Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat Guvernului să ia măsuri de consolidare rapidă a finanţelor publice şi a colectării veniturilor bugetare, în contextul în care, subliniază şeful statului, 'vulnerabilităţile se adâncesc'.



"Vă amintiţi faptul că am retrimis bugetul spre reexaminare în Parlament. Iată că, între timp, vulnerabilităţile se adâncesc - vedeţi situaţia bugetară la nivelul administraţiilor publice. (...) Solicit Guvernului să ia măsuri de consolidare rapidă a finanţelor publice şi a colectării veniturilor bugetare", a spus şeful statului la şedinţa plenară a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.



El a susţinut că social-democraţii au neglijat investiţiile în favoarea unei politici a efectelor pe termen scurt şi că acest lucru ne va costa pe toţi în viitor.



"În afaceri, ca şi în politică, promisiunile trebuie să fie urmate de rezultate. Am văzut cu toţii celebrul program de guvernare al PSD, unde apar pe hârtie sute de kilometri de autostradă, investiţii în şcoli şi spitale, dar în fapt au rămas doar promisiunile. În schimb, nu există în acel program de guvernare vreo referire la sutele de modificări fiscale care putem spune elegant că au afectat economia în ultima perioadă sau v-au dat peste cap. Codul fiscal a fost modificat de mai multe ori de câte zile are anul. (...) PSD a neglijat investiţiile în favoarea unei politici a efectelor pe termen scurt, ceea ce ne va costa pe toţi în viitor. Dumneavoastră aţi simţit probabil cel mai acut lipsa predictibilităţii şi a responsabilităţii la nivelul decidenţilor, care a afectat profund calitatea mediului investiţional din România. Şi nimic nu este mai periculos pentru economie decât lipsa încrederii, pentru că reduce apetitul de a investi şi dorinţa de dezvoltare", le-a transmis şeful statului celor prezenţi la şedinţa Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.