Mihai Tudose, ironii la adresa premierului: ”Duduie, Cîţule, duduie?”

”Duduie, Cîţule, duduie? Vezi că face bum!

În ţara asta vlăguită de pandemie, există şi un român fericit. Cu nonşalanţa iresponsabilităţii, ne spune de la obraz că economia stă nu bine, ci atât de bine că suntem unici în UE. Nu doar că am recuperat ce s-a pierdut din cauza pandemiei, ci ne ducem de-a dreptul spre boom economic.

De ce o mai fi nevoie să ne împrumutăm atunci în neştire? Pentru că ne permitem, răspunde contabilul groazei. Încă nu ne sufocă datoria. Ce va fi mâine, Domnul cu mila. Până atunci, Cîţu minte halucinant: ne împrumutăm, zice, la dobânzi foarte mici.

Degeaba avertizează Banca Centrală Europeană şi Eurostat că România se împrumută cel mai scump din UE: cu 2,84% dobândă în aprilie, faţă de media UE de 0,35%! Degeaba creditorii se uită îngrijoraţi la ritmul nesustenabil de îndatorare: 31 de miliarde euro în ultimul an şi jumătate – adică peste un sfert din datoria publică a României!

Tudose: Dom’ ministru, cine e statul, cine răspunde pentru greşeală?

Degeaba ministrul Economiei atrage atenţia că ajutoarele de stat pentru firme, prin Măsura 2, au fost lansate fără să existe finanţarea necesară: „o greşeală a statului român”, ridică din umeri Năsui. Dar, dom’ ministru, cine e statul, cine răspunde pentru greşeală?...

Aşa va ridica din umeri şi Cîţu, când va veni dezastrul pe care-l construieşte, zi de zi, cu o hărnicie diabolică: statul român a greşit.

A mai „duduit” economia chiar înainte de criza financiară, care ne-a prins complet descoperiţi, tot din cauza unui guvern liberal.

Acum mergem spre „boom”. Cîţu nu se joacă: până nu face ţara bum, el nu se lasă... ”

Florin Cîţu: Gradul de îndatorare al României nu e deloc mare, cum se spune

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că gradul de îndatorare al României nu este unul mare, aşa cum spune opoziţia, şi graţie acestui fapt, ne putem împrumuta şi chiar cu dobânzi mici.

"Nu e adevărat că avem un grad mare de îndatorare. Relativ la ce e în UE, suntem ok, puţin sub pieţele emergente, dar în ce priveşte UE, mult sub gradul de îndatorare faţă de celelalte ţări. De aceea, România îşi permite să se împrumute şi chiar la dobânzi foarte mici”, a afirmat, marţi, premierul Florin Cîţu, la Radio Guerilla.

