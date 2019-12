Mihai Tudose, sfat pentru PSD: Aş face un decalog cu chestii pe care nu le mai fac. Ar fi o altă abordare

Mihai Tudose, recent plecat din Pro România, a declarat că şi-ar dori ca Marcel Ciolacu să devină preşedintele PSD la congresul partidului din februarie.

„Eu am mare încredere în Marcel Ciolacu. Suntem prieteni foarte buni de 20 de ani, nu ştiu dacă au trecut în ultimii 20 de ani trei zile în care să nu vorbim. Am încredere că vor profita de ultima şansă pe care o are, practic PSD-ul, de a rezista, de a fi viu. Eu unul l-aş dori. Pentru PSD şi pentru România, da. Cunoscându-l, aş zice că e o soluţie bună”, a declarat Mihai Tudose, pentru dcnews.ro.