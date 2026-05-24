Ministerul Culturii va finanța promovarea filmului „Fjord” pentru a ajunge la Premiile Oscar, ca proiect de diplomație culturală

Ministerul Culturii a introdus filmul „Fjord”, recent premiat cu Palme d'Or la Cannes, pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanțarea campaniei pentru Premiile Oscar, scrie Agerpres. Regizorul filmului, Cristian Mungiu, a câștigat pentru a doua oară acest premiu, devenind al 10-lea regizor cu două Palme d'Or-uri.



„La sosirea în țară a câștigătorului premiului Palme d'Or (n.r. - Cristian Mungiu), Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanțare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României). Astfel, Ordinul ministrului Culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. se completează prin includerea susținerii filmului „Fjord” în competiția pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomație culturală”, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras.

Ana Bodea, actrița care a jucat în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or sâmbătă seară la Cannes, a mărturisit că „s-a simțit că fiecare om a iubit ceea ce făcea”. „Am început să plâng foarte tare, sunt foarte emoționată, toți am fost”, a spus ea, în direct la Antena 3 CNN. Mai mult, criticul de film Irina Margareta Nistor a subliniat că filmul a fost o provocare pentru Cristian Mungiu.

Cristian Mungiu a scris scenariul pornind de la drama reală prin care a trecut familia Bodnariu în Norvegia. Povestea dramatică a familiei și lupta cu sistemul din țara nordică au fost tratate pe larg în emisiunile Sinteza Zilei la Antena 3 CNN.



Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiția oficială de la Cannes cu același curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d'Or în anul 2007 („4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 („După dealuri”) și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 („Bacalaureat”).