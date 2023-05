Ministerul Familiei, parteneriat cu Marea Britanie pentru combaterea traficului de persoane

Ministrul Familiei a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanți din Guvernul Marii Britanii în care au fost abordate mai multe teme cu privire la siguranța femeilor tinere.

Sursa foto: Facebook | Gabriela Firea

Gabriela Firea, ministrul Familiei, a susținut că a avut o întâlnire cu un ministru din cadrul Departamentului de Interne al Guvernului Marii Britanii şi cu ambasadorul Marii Britanii în România pentru a discuta mai multe aspecte cu privire la siguranța tinerelor.

Marea Britanie oferă un sprijin susținut României în domeniul combaterii traficului de persoane și a protecției copilului. Aproape 800 de specialiști din direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului au fost pregătiți prin programe finanțate de Ambasada Marii Britanii.

"Am avut o întâlnire fructuoasă cu doamna Sarah Dines, ministru în cadrul Departamentului de Interne al Guvernului Marii Britanii și cu Excelența Sa Ambasadorul Marii Britanii și al Irlandei de Nord în România, domnul Andrew Noble, alături de o echipă de specialiști. Am convenit continuarea colaborării foarte bune pe care am avut-o până acum în domenii extrem de sensibile.

Am subliniat preocuparea mea, ca ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru ca fetele și femeile să trăiască în siguranță, să beneficieze de toate drepturile, educație potrivit vârstei, să fie ajutate imediat în cazul nefericit în care sunt victimele violenței, abuzurilor sexuale, traficului de persoane. Ele trebuie să-și cunoască drepturile și să fie apărate, consiliate și ajutate să iasă dintr-o viață de coșmar pentru a putea trăi fără teamă", a precizat Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.