Ministra Mediului a anunţat un succes la UE, care ne-ar permite să nu mai avem creșteri de prețuri în transporturi și construcții

2 minute de citit Publicat la 13:28 08 Noi 2025 Modificat la 13:28 08 Noi 2025

Ministra Mediului a anunţat un succes la UE. Foto: Agerpres

Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport și construcții, a scris joi seară pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

"Un rezultat esențial pentru România de la negocierile de aseară? Am convins toată Uniunea Europeană și Comisia Europenă să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport și construcții.

E un an crucial care ne va permite să ne pregătim temeinic, să nu avem creșteri de prețuri în două domenii cheie (transporturi și construcții) într-un context deja foarte dificil economic pentru România. Am reușit, practic, să avem un calendar mai realist pentru România, păstrând ambițiile comune de la nivel european", a postat Buzoianu, conform Agerpres.

Aceasta a mulțumit tuturor statelor membre și Comisiei Europene pentru o soluție care reflectă și misiunea comună, și înțelegerea contextelor diferite la nivel național.

'Și, de asemenea, mari mulțumiri Reprezentanței permanente a României pe lângă UE, ambasadoarei Iulia Matei - Ministerul Afacerilor Externe- alături de echipa de experți, care au fost partenerii noștri în această negociere extrem de importantă!', și-a încheiat postarea Diana Buzoianu.

Miniștrii mediului din Uniunea Europeană s-au întrunit de marți, la Bruxelles, pentru a depăși divergențele asupra țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu doar câteva zile înaintea deschiderii Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), în Brazilia, transmit DPA și Reuters.

Obiectivul miniștrilor a fost de a ajunge la o poziție comună cu privire la legislația UE privind schimbările climatice pentru 2040, după ce Comisia Europeană a propus reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 comparativ cu nivelurile din 1990.

UE ţinteşte să devină neutră cu privire la climă

UE intenționează ca în 2050 să devină neutră cu privire la climă, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi generate emisii de gaze cu efect de seră ce pot fi absorbite fie de natură, fie prin mijloace tehnice.

În prezent, țările membre UE sunt obligate să reducă aceste emisii la nivelul blocului comunitar, până la finalul acestui deceniu, cu 55% comparativ cu nivelurile din 1990. Însă statele membre fac eforturi pentru a conveni noi angajamente, pe fondul temerilor economice și al schimbărilor geopolitice.

Un eventual compromis ar putea include posibilitatea de a contrabalansa o parte mai mare a reducerii emisiilor, prin certificate climatice recunoscute internațional și printr-o clauză de revizuire.

Pentru adoptarea deciziei este necesară o majoritate calificată de cel puțin 15 din cele 27 de state membre UE, reprezentând cel puțin 65% din populația totală a Uniunii Europene.

Ulterior, noua lege va trebui să fie definitivată în negocierile cu Parlamentul European.

Miniștrii mediului urmau să adopte un angajament separat cerut de Acordul de la Paris din 2015 cu privire la schimbările climatice, cu câteva zile înainte ca negociatorii UE să se îndrepte spre COP30.

Până acum, țările UE nu au reușit să sprijine o țintă obligatorie și au convenit doar cu privire la un obiectiv orientativ privind un plan climatic până în 2035, vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 66,25%-72,5% față de nivelurile din 1990.