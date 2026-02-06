Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că ar fi cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că, în urma unor controale operative la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, s-au găsit mai multe probleme grave care vizează inclusiv ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist şi că "s-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi". Miruţă a enumerat şi abaterile grave de acolo: "Se plăteau bani pentru a se schimba ordinea acestei liste, la teste, iar cei care erau declaraţi seara respinişi, apăreau dimineaţa admişi şi invers", apoi, "un comandant scotea camioane militare pe stradă, să transporte cu ele lemne tăiate ilegal", iar "superiorii îi trimiteau pe militari să facă anumite treburi gospodăreşti".

"S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi. Prejudiciul nu este cuantificat încă, trebuie validat de DNA. Mie îmi este limpede că aşa a fost. E mai grav prejudiciul că există astfel de instrumente. Urmează să vină la MApN 9,5 miliarde de euro pentru achiziţii. Faptul că astfel de lucruri ies la suprafaţă, arată că în MApN există mecanisme care funcţionează şi izolează astfel de probleme.

Erau soldaţi gradaţi profesionişti care încercau să dea teste pentru a fi încadraţi. Unii erau declaraţi respinşi. După ce se afişa lista cu respinşii, se modifica lista, pentru că, spun ei, se intervenea.

Se schimbau foi, se plăteau bani pentru a se schimba ordinea acestei liste, iar cei care erau declaraţi seara respinişi, apăreau dimineaţa admişi şi invers. Imaginaţi-vă un comandant al Armatei Române care are sânge rece să scoată camioane militare pe stradă şi să transporte cu ele lemne tăiate ilegal, în curtea altuia. Lucrurile astea sunt grave. Dau crezare oamenilor din MApN care urmăresc lucrurile astea, care le identifică.

Superiorii îi chemau pe militari, probabil în timpul serviciului, şi-i trimiteau să facă anumite treburi gospodăreşti.

Nu putem avea la fiecare 5 militari câte un ofiţer de la Corpul de control. Sunt indicatori pe care i-am analizat", a declarat Miruţă.