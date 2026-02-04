Ministrul Bogdan Ivan: „Preţurile la gaz nu cresc”

Bogdan Ivan a precizat că poartă discuții cu specialiști în domeniu pentru o „tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici.” Foto: Agerpres

Ministrul Energiei a anunțat, la scurt timp după ce Ilie Bolojan a anunțat că liberalizarea gazelor se amână, că prețurile la gaze nu vor crește. Bogdan Ivan a spus că românii nu mai puteau suporta o nouă rundă de scumpiri, iar o liberalizare treptată a pieței de gaz înseamnă că prețurile nu vor crește necontrolat și permite companiilor private să rămână competitive.

„Îi asigur pe români că prețurile la gaz nu cresc! O spun de 3 luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri!”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că poartă discuții cu specialiști în domeniu pentru o „tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici.”

„Cât sunt eu ministrul energiei, preţurile la gaz nu cresc. Şi gestionez cu cei mai buni specialişti o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici. Predictibil şi organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!”, a scris Ivan într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei a adăugat că în perioada imediat următoare va veni cu cadrul normativ şi paşii de urmat, astfel încât „să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, preţul va rămâne unul corect pentru români”.

Declarația ministrul Energiei vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că deși trebuie făcuți pași pentru ridicarea plafonării, liberalizarea totală va avea loc abia de anul viitor.

„Anul 2027, când vom avea această supraproducție de gaze, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Propunem ca între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, dar administrat pentru consumatorii casnici. Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a spus Bolojan.