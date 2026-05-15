Ministrul Economiei, după ce sindicatul angajaților de la Guvern i-a cerut demisia: Sunt convins că am deranjat multe interese

Ministrul USR al Economiei spune că nu a favorizat niciodată pe nimeni și că va continua „transformarea digitală a României” / Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, susține că România a rămas în urmă la capitolul digitalizare din cauza contractelor și influențelor din trecut și afirmă că reformele începute au deranjat „multe interese”, potrivit Agerpres.

Prezent joi seara la Constanța, la Gala „Destinația Anului 2026”, acesta a subliniat că nu a favorizat niciodată pe nimeni și că va continua „transformarea digitală a României”, în ciuda solicitărilor pentru retragerea sa din funcție.

„Din păcate trebuie să urmăresc și scandalurile, dar în România facem treabă și facem treabă orientată spre rezultate. Ceea ce vă spun de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizării este că acest Guvern și acest minister au fost foarte deschise și sunt foarte deschise pentru a prețui contribuția mediului de afaceri românesc și european la bunăstarea României.

De aceea, să știți că dacă primesc feedback de la antreprenori români și străini, că până acum multe din guvernele României erau ermetice, nu comunicau cu mediile de afaceri, nu comunicau cu camerele de comerț, înseamnă că facem bine ceea ce facem. Eu sunt convins că am deranjat multe interese.

Așa cum am spus legat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, și vin din software, trebuia o schimbare acolo, trebuie ca umbra lui Sebastian Ghiță să nu mai planeze asupra digitalizării din România. Personal, nu am nicio teamă să afirm aceste lucruri, să demarăm transformarea digitală a României. Iar dacă în 2026 suntem mult în urmă cu digitalizarea României, suntem pentru că unii și-au făcut mendrele, au câștigat zeci sau sute de milioane de euro și azi nu avem digitalizare”, a declarat Darău, întrebat cum comentează afirmațiile sindicatului angajaților din aparatul de lucru al Guvernului care i-au solicitat public demisia de onoare.

În opinia sa, românii încă nu au acces facil, de pe telefon, la servicii publice integrate și documente oficiale, iar reformele începute în digitalizare confirmă necesitatea schimbării.

„Și românii știu că statul nu furnizează servicii publice cu adevărat digitale și integrate pentru România. Acest lucru ar trebui să se întâmple, dacă se poate, de ieri. Așadar, nu pot să spun decât că dacă schimbările în digitalizare generează foarte mult tumult, foarte multă învolburare la foștii care au asigurat, între ghilimele, digitalizarea, nu poate decât să mă bucure.

Mergem înainte cu digitalizarea României și pot să vă spun pentru că sunt un om corect, niciodată nici măcar nu mi-a trecut prin cap să avantajez pe cineva. Dar din prima zi în care am ajuns ministru, am știut că trebuie să fim un stat deschis față de economie, față de investitori, față de mediul de afaceri, deschis la informații și deschis la dialog”, a mai spus ministrul.

Irineu Darău: „Trăim o perioadă cu foarte multe oportunități”

Întrebat dacă este agent comercial pentru firmele din străinătate, așa cum susțin cei care i-au cerut demisia, Darău a răspuns: „Niciodată”.

„Încă o dată cred că s-a văzut, mai ales la un asemenea portofoliu al Economiei, unde avem și industria de apărare și digitalizarea și turismul, că reprezentăm România și că încercăm să dezvoltăm economia României. Și așa cum am spus-o și pe industria de apărare, niciodată nu este despre capitalul străin versus capitalul românesc, despre privat versus stat.

Toate acestea sunt componente care trebuie să ducă la dezvoltarea economică accelerată. Trăim o perioadă cu foarte multe oportunități și încă o dată, să știți că mediul de afaceri românesc și străin simte când un guvern are porțile ferecate, pentru ca după porți să se întâmple tot felul de lucruri necurate sau dacă are porțile deschise pentru a informa pe toată lumea, pentru a învăța de la toată lumea și pentru a da acest semnal: economia reală o fac privații, nu o face statul, statul consumă. Asta face Guvernul României fără niciun fel de parti-pris”, a punctat oficialul.

Pe de altă parte, legat de criza combustibililor care poate afecta zborurile turiștilor, Darău i-a îndemnat pe români să petreacă vacanțe și în România.

„Întotdeauna pot fi anumite motive de îngrijorare, dar nici nu putem să prevedem exact cum va decurge criza. Cred că îndemnul meu pentru români este clar și a fost și când am fost aici la deschiderea litoralului și când am vorbit în calitate de ministru al Turismului: să petreacă vacanțe și în țară.

Dacă avem o situație economică mai grea, în general, e mai grea și pentru antreprenorii din turism, e mai grea și pentru noi, turiștii, dar putem impulsiona economia românească și putem asigura supraviețuirea turismului și dezvoltarea lui, petrecându-ne și vacanțe în România', a adăugat Irineu Darău.

În ceea ce privește evenimentul 'Destinația Anului 2026, ministrul a transmis că acesta a arătat câte valori are România și, de asemenea, câte comunități și orașe merită vizitate.

„Cred că acest eveniment de astă seară, Destinația Anului, al 6-lea eveniment de acest tip, arată, și am ținut să fiu aici ore întregi, arată câte valori avem în România, câte comunități care merită vizitate și câte orașe, comune, premiate pe drept, putem să alegem să vizităm chiar în 2026.

Chiar cred că și din punct de vedere al siguranței și al prețurilor și al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toți românii să aleagă România drept destinație pentru a ne crește economia și turismul”, a concluzionat șeful de la Economie.

Joi, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis că cere demisia sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău, după ce ar fi folosit autoritatea funcțiilor pentru a deschide „culoare instituționale” unui operator privat.

Sindicaliștii susțin că explicațiile oficiale, potrivit cărora demersurile ar fi avut un caracter „exploratoriu”, sunt insuficiente și nu clarifică natura reală a interacțiunilor.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri, corespondențe și demersuri instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituții ale statului român, inclusiv ADR și STS.

Explicațiile potrivit cărora demersul ar fi fost unul „exploratoriu” nu sunt suficiente.

În administrația publică, aparența contează. Funcția de viceprim-ministru și cea de ministru nu pot fi folosite pentru a deschide uși instituționale unor operatori economici privați, indiferent cât de mare, respectabilă sau strategică este compania respectivă. Guvernul României nu este agenție de business development. Palatul Victoria nu este showroom, iar vicepremierii și miniștrii nu sunt agenți comerciali pentru companii private”, se arată în comunicat.