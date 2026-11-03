Ministrul Energiei a discutat cu ambasadorul american despre Cernavodă și reactoarele de la Doicești. Vrea noi investiții din SUA

<1 minut de citit Publicat la 21:24 03 Noi 2026 Modificat la 21:24 03 Noi 2026

Ministrul Energiei a discutat cu ambasadorul american la București proiectul Unităților 3 şi 4 de la Cernavodă. În foto: Centrala Nucleare de la Cernavodă. Sursă: Agerpres

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, cu care a discutat "principalele direcții de dezvoltare a cooperării româno-americane în sectorul energetic", a informat Ministerul Energiei, într-un comunicat.

Conform sursei citate, discuțiile dintre ministru și ambasador au vizat "cu precădere" proiectul Unităților 3 şi 4 de la Cernavodă, dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, precum şi consolidarea Coridorului Vertical de Gaze, ca instrument important pentru diversificarea surselor de aprovizionare şi creşterea securității energetice regionale", se arată în documentul menționat.

România vrea să atragă noi investiții americane în domeniul energiei

Dumitru Chisăliță "a subliniat importanța identificării unor soluții concrete pentru accelerarea proiectelor nucleare", inclusiv prin consolidarea dialogului dintre companiile implicate şi continuarea mecanismelor de cooperare cu partenerii americani, se menționează în comunicat.

Totodată, a fost exprimat interesul părții române pentru atragerea unor noi investiții americane în sectorul energetic local, inclusiv în domeniul biomasei, precum şi pentru dezvoltarea programelor de formare profesională şi schimburi educaționale în domeniul tehnologiilor nucleare avansate.

"Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic România-SUA şi pentru dezvoltarea unor proiecte energetice concrete, cu beneficii pentru securitatea energetică şi dezvoltarea economică a României şi a întregii regiuni", conchide sursa citată.