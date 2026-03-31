Ministrul Energiei: "România este deja cel mai mare producător de gaze din UE". Ivan avertizează că trebuie consolidată relaţia cu SUA

Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, marţi, că a discutat, la reuniunea de nivel înalt "The Economist - Romania Government Roundtable", cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, şi cu ambasadorul SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre mizele Coridorului Vertical de gaze. "România este deja cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală", a afirmat Ivan.

"Gazul românesc trebuie să fie folosit în primul rând pentru români. Avem un război la graniță, instabilitate în regiune și o presiune tot mai mare pe securitatea energetică din Europa.

Astăzi, la reuniunea de nivel înalt „The Economist - Romania Government Roundtable”, am prezentat mizele Coridorului Vertical de gaze, deoarece dependența de o singură sursă nu mai este o opțiune.

Coridorul Vertical este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia. Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie.

România este deja cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală", a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei adaugă că a discutat cu partenerii americani despre investiţiile în proiectele de energie:

"În acest context, m-am reîntâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu ambasadorul SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, cu parteneri din Bulgaria și cu reprezentanți ai mediului de business implicați direct în proiectele care vor face diferența.

Într-o perioadă în care conexiunile dintre state contează la fel de mult ca resursele, România trebuie să fie prezentă acolo unde se iau deciziile care vor conta în anii următori".