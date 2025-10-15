Ministrul Finanțelor s-a întâlnit, în SUA, cu reprezentanții lui Donald Trump. „România e pregătită pentru noi investiții”

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit, în SUA, cu reprezentanții lui Donald Trump. „România e pregătită pentru noi investiții”. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Alexandru Nazare, care efectuează a doua vizită la Washington, s-a întâlnit cu reprezentantul lui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, şi cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. Ministrul Finanțelor a transmis, într-o postare pe Facebook, că ţara noastră "e pregătită pentru noi investiții", ale căror obiective sunt „creştere şi competitivitate economicǎ”.

"O nouǎ vizitǎ în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.

Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitǎțile pe care le oferǎ economia României.

Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ", a postat Nazare.

Cu cine se mai întâlneşte Nazare în SUA

Programul ministrului Finanțelor în SUA cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României, transmite site-ul instituţiei.

Așadar, agenda lui Nazare cuprinde: