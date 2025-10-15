Ministrul Finanțelor s-a întâlnit, în SUA, cu reprezentanții lui Donald Trump. „România e pregătită pentru noi investiții”

Alexandru Nazare, care efectuează a doua vizită la Washington, s-a întâlnit cu reprezentantul lui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, şi cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. Ministrul Finanțelor a transmis, într-o postare pe Facebook, că ţara noastră "e pregătită pentru noi investiții", ale căror obiective sunt „creştere şi competitivitate economicǎ”.
"O nouǎ vizitǎ în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.
Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitǎțile pe care le oferǎ economia României.
Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ", a postat Nazare.
Cu cine se mai întâlneşte Nazare în SUA
Programul ministrului Finanțelor în SUA cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României, transmite site-ul instituţiei.
Așadar, agenda lui Nazare cuprinde:
- Banca Mondială: Discuții privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale cu Antonella Bassani, Vicepreședintele Băncii Mondiale;
- IFC: Întâlnire cu dl.Makhtar Diop, Directorul General IFC (Corporația Financiară Internațională), o organizație din Grupul Băncii Mondiale, care susține sectorul privat în piețele emergente, inclusiv în România;
- MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency: Întâlnire cu Vicepreședintele de Operațiuni MIGA, dl.Junaid Kamal Ahmad; Agenția MIGA, parte de asemenea din Grupul Băncii Mondiale, are rolul de a încuraja investițiile străine directe în țările în curs de dezvoltare, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale;
- Participare la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura a Băncii Mondiale din care face parte și România; Office of the Executive Director – Constituency 19/Biroul Directorului Executiv – Constituția 19 din cadrul Băncii Mondiale este implicat în elaborarea și adoptarea politicilor ce guvernează activitățile Băncii Mondiale.