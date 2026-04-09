Ministrul Florin Manole spune că într-o săptămână au fost depistați 500 de muncitori fără contract: „Nu e puțin și nu poate fi ignorat”

După cinci zile de controale, Inspecția Muncii a găsit 500 de muncitori fără forme legale. Foto: Guvernul României

Ministrul Muncii a declarat că, într-o săptămână, Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 7 milioane de lei, după ce a descoperit 500 de persoane care lucrau fără contracte de muncă. „Nu e puţin. Nu e normal. Şi nu poate fi ignorat”, a spus Florin Manole. Ministrul Muncii a adăugat că verificările vor continua în toată țara.

„Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecţia Muncii a aplicat sancţiuni de peste 7 milioane de lei”, a transmis, joi, pe Facebook, ministrul Muncii.

Controalele au avut loc în săptămâna 30 martie – 3 aprilie.

„Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puţin. Nu e normal. Şi nu poate fi ignorat. Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a mai anunţat ministrul.

Deocamdată, Inspecţia Muncii nu a transmis date cu privire la verificările efectuate şi domeniile în care au fost depistate aceste persoane fără contracte de muncă.