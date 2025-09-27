Ministrul Muncii dă asigurări că sunt bani pentru plata pensiilor. Ce se întâmplă cu ajutorul de 400 de lei

Florin Manole, ministrul Muncii. sursa foto: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări, la Antena 3 CNN, că statul are fondurile necesare pentru a plăti pensiile și sprijinul de 400 de lei destinat pensionarilor cu venituri sub 2.570 de lei. Totodată, el a vorbit despre indexarea pensiilor, rectificarea bugetară și stabilitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Sută la sută, da. Sunt bani, așa cum au fost mereu și vor fi mereu. Pentru că statul român are o prioritate și e normal s-o aibă, din a-și plăti obligațiile către cetățeni. Sunt bani, fără nicio dilemă. Mai mult decât atât, sunt bani și pentru a respecta legea în vigoare în legătură cu suportul de 400 de lei, care a mai rămas de transmis către pensionarii care au venituri de sub 2.570 de lei. Este vorba de cei 400 de lei, conform ordonanței de la începutul acestui an. Deci da, avem bani pentru aceste obligații pe care statul român le are”, a spus Florin Manole.

Ministrul a vorbit și despre faptul că pensiile nu au fost indexate cu inflația în 2025.

„Au crescut foarte mult pensiile și salariile în 2024, chiar spre sfârșitul anului. Trebuie să ținem cont de situația Finanțelor și atunci avem nevoie să vedem această rectificare în forma sa finală, avem nevoie să înțelegem impactul primelor două pachete de măsuri pe care le-a luat Guvernul Bolojan. Avem nevoie ca într-un eventual pachet trei, toate propunerile PSD pentru creșterea economiei, pentru impulsionarea angajării și ocupării forței de muncă, pentru susținerea investițiilor noi acest pachet să fie adoptat, acceptat de către celelalte partide, pentru că, fără creștere economică, n-ai creștere de venituri și nu ai ce să redistribui către cetățeni”, a explicat ministrul.

„Îmi doresc ca guvernul să rămână”

Florin Manole a subliniat că nu își dorește schimbări în Executiv și că actuala coaliție trebuie să continue.

„Fiind într-un guvern, nu-mi doresc ca el să plece. Îmi doresc să rămână și ca această coaliție să continue și să aibă rezultate”, a spus Manole.

Ministrul Muncii a vorbit și despre o eventuală plecare a premierului Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan este premier. O moțiune de cenzură care să schimbe guvernul nu se întrevede, așa că nu putem decât să mergem pe scenariul actual. Nu suntem indinspensabili în această lume poliotică. Nu este nicio problemă. Nu este nicio fericire (dacă ar pleca Bolojan din funcție – n.r.). Nu sunt adeptul schimbărilor, nu sunt adeptul generării crizelor, nu văd de ce am avea o schimbare în următoarea perioadă”, a conchis Manole.